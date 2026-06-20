SAME 105 se pone en marcha en Paysandú y zonas aledañas

La alta siniestralidad en el tránsito determinó la puesta en funcionamiento del Servicio de Emergencia SAME 105. El año pasado hubo 18 muertos y 168 heridos graves.

El director del Hospital Escuela del Litoral (HEL, “Galán y Rocha”) y pediatra, Sergio Venturino, confirmó a la diaria que el servicio de Emergencia SAME 105 comenzará a funcionar el próximo lunes 22 de junio, pero la inauguración oficial será el viernes 26.

La demora en su puesta en funcionamiento se debió, según el director nacional del SAME, Gustavo Grecco, a “evitar improvisaciones”.

“Para nosotros el acontecimiento va a ser fundamental. Primero, se comienza a funcionar, por eso la fecha de inicio es el día 22, y luego, ya estando en funcionamiento, se va a inaugurar”, señaló Venturino a la diaria.

La puesta en marcha del SAME 105 será, según el director del HEL, “un paso clave para el sistema de salud local. El objetivo es mejorar la respuesta ante situaciones que requieran asistencia médica urgente, articulando recursos humanos y operativos desde el hospital”.

Aunque no se informó cuántas ambulancias equipadas con la tecnología adecuada se pondrán a circular, se sabe, tras llamados públicos que se hicieron, que trabajarán siete médicos, cinco enfermeros y la misma cantidad de choferes.

En una ciudad con alta siniestralidad en el tránsito, la implementación del SAME es una muy buena noticia. Además, liberará móviles policiales que muchas veces, sin las condiciones adecuadas, se utilizan para traslados de accidentados, restándolos a la seguridad.

Cobertura en rutas, caminería rural y zonas suburbanas

Los datos sobre Paysandú se desprenden del informe de “Evolución anual de la siniestralidad. Sistema de Información Nacional de Tránsito 2025 de la Unidad nacional de Seguridad Vial”.

El año pasado, la siniestralidad en el departamento de Paysandú se cobró la vida de 18 personas y hubo 168 heridos graves, lo que motivó que las autoridades del HEL pidieran a las autoridades del SAME nacional la instalación de dicho servicio.

En el 2024, con información disponible de Unasev, que realiza informes anuales a nivel nacional y desglosado por departamento, hubo 21 fallecidos y 155 heridos graves.

La siniestralidad resultante tiene que ver con la colisión entre vehículos, caídas en motos, atropellos de animales; despistes; atropello a peatones y choque a obstáculos.

A su favor, Paysandú puede señalar que un 92.4% de sus motociclistas usan casco, siendo una población muy afectada.

El año pasado, el actual director de SAME 105, doctor Gustavo Grecco, dio el aval a la propuesta. En las recientes jornadas sanduceras de Emergencias, donde junto al emergentólogo Gerardo Barrios disertó sobre los “Modelos mixtos de asistencia prehospitalaria”, confirmó la inminencia del funcionamiento de SAME 105 en Paysandú.

Inicialmente, el servicio cubrirá rutas, caminería rural y zonas suburbanas del departamento.

Avances y un ahorro de un millón de dólares

El doctor Grecco había manifestado que se buscaba “evitar improvisaciones”. SAME trabajó en protocolos de coordinación en siniestros de tránsito en rutas nacionales, integrando a la Policía, Policía Caminera y los servicios de salud.

SAME pretende cubrir a miles de personas sin acceso a emergencias móviles privadas.

Un móvil especializado, con asiento en el HEL, realizará la primera etapa del servicio. En su momento, el hospital realizó llamado a personal para trabajar en el SAME. Se tiene previsto incorporar más unidades, lo que permitiría extender el servicio a Guichón, Quebracho y la vecina ciudad de Young.

Grecco explicó que la implementación del sistema requirió un importante proceso organizativo, administrativo y de captación de recursos humanos.

Este nuevo servicio se suma a la instalación de un tomógrafo de alta resolución, un médico permanente en la localidad de Gallinal, la reapertura de un par de policlínicas y la posibilidad de cursar la carrera íntegra de medicina en la región.

El diputado Juan Gorosterrazú (FA), exdirector departamental de Salud y del Hospital de Guichón, manifestó a la diaria que con “el tomógrafo el hospital se ahorra un millón de dólares al año que invertía en la contratación con el privado (Comepa), además de lo que implicaba trasladar un paciente crítico 6 cuadras”.

Departamento sin unidad local de seguridad vial

En cada capital departamental, -a veces en más de una ciudad si el territorio está muy urbanizado, caso Colonia-, Unasev cuenta con Unidad Local de Seguridad Vial (Ulosev). La misma se constituye en un “espacio de intercambio” al que Unasev asesora.

El propósito de la Unidad es que las departamentales de salud ejerzan el liderazgo de un espacio del que participan Intendencias, Jefaturas de Policía, ASSE, Mutualistas, aseguradoras, Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), Juntas Departamentales y otras organizaciones.

Paysandú es uno de los pocos departamentos en los que no se ha organizado la Ulosev. La alta siniestralidad, que determinó la pronta puesta en funcionamiento de SAME 105, haría que este espacio pueda ser de utilidad.