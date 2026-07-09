Comerciantes de Avenida España manifestaron preocupación con la obra que desarrollará la intendencia en la zona

Temen la afectación de la circulación, la posible baja de las ventas y el perjuicio por los empleos que se perderían.

Desde al menos el inicio de la actual gestión del reelecto intendente Nicolás Olivera, se sabe que la emblemática Avenida España sería remodelada.

Ante esto, los comerciantes sostienen que hay alternativas. El Director de Obras Manuel De Souza dijo que se están reuniendo con los ellos para conversar sobre la situación.

El 26 de abril, en una larga entrevista con la diaria, el director de Vialidad de la Intendencia de Paysandú (IDP), arquitecto Juan Carlos Turban, manifestó que “los equipos técnicos de la intendencia están haciendo el proyecto”.

Sobre la avenida, el funcionario agregó que “en el período anterior se compraron todas las mayólicas nuevas, todas las cerámicas. Se hizo un concurso y lo ganó una ceramista española”. “En España se replicó el tipo de cerámica que había en esa avenida. Las cerámicas están [en laDirección de Vialidad] en un contenedor. La obra la empezaremos este año”, explicó.

Los comerciantes ubicados en esta avenida, que da ingreso a la capital departamental, expresaron en una carta su “preocupación ante el proyecto de remodelación presentado por la IDP”.

Antes de exponer los fundamentos de su preocupación, aclararon que no se oponen “a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de una de las avenidas más emblemáticas de nuestra ciudad.

Consideramos muy positiva la restauración de bancos, jarrones, fuentes y demás elementos que forman parte de la identidad de Avenida España y de la historia de Paysandú”. Exigen un “equilibrio entre la preservación patrimonial y la funcionalidad urbana” y no concuerdan con la parte del proyecto que, entienden reduce significativamente la capacidad de circulación de una de las arterias más importantes de la ciudad.

En un contexto en el que el parque automotor de Paysandú crece año tras año, disminuir un carril de tránsito parece ir en sentido contrario a las necesidades actuales y futuras de la movilidad urbana”.

133.000 vehículos en Paysandú, uno por habitante

Diario El Telégrafo informó y confirmó la diaria que al 3 de julio el parque automotor empadronado en el departamento alcanzó los 133.934 vehículos, “con una clara mayoría de motos. De acuerdo con los datos actualizados, hay 78.893 motos y 46.720 autos, mientras que los 8.321 restantes corresponden a camiones, maquinaria, zorras, remolques y otros vehículos”.

En este departamento hay 32.173 motos más que autos casi un 70% de diferencia. Cada mil habitantes Paysandú alcanza los 1.099 vehículos empadronados, prácticamente un vehículo por persona.

Con una mirada retrospectiva, al final del 2017 el departamento superaba los 100 mil vehículos empadronados y hoy trepó a 133.934 unidades. En una población con 121.838 habitantes este crecimiento del parque lo encabeza, en principio, un sector con cierta capacidad adquisitiva.

En la ciudad se observa una cierta tensión entre el peatón y el automóvil. Hay esquinas de la ciudad donde cruzar la calle es un verdadero vía crucis.

Los comerciantes de Avenida España manifiestan compartir “plenamente el objetivo de disminuir la velocidad de circulación y reducir los siniestros de tránsito”; bastante altos en la ciudad.

“Es un objetivo que todos queremos alcanzar. No obstante, creemos que existen alternativas técnicas menos invasivas, de menor costo y con menor impacto sobre la actividad económica, que podrían cumplir el mismo propósito sin afectar la capacidad de circulación de una avenida estratégica”.

El director general del Departamento de Obras, arquitecto Manuel de Souza, dijo a la diaria que, efectivamente, “el proyecto agrega un metro de vereda, que se le quita a la calle. Se le quita a la calle para que tenga un carril consolidado según normas, más otro de estacionamiento”.

A los comerciantes también los inquieta la duración de las obras, estimada en dos años. “Para quienes desarrollamos nuestra actividad sobre Avenida España, ese plazo representa un desafío enorme”.

Detrás de cada empresa “existen trabajadores, familias y puestos laborales…” afirman los comerciantes.

El colectivo afincado en Avenida España advierte que “la disminución del tránsito, las dificultades de acceso y la lógica reducción de la concurrencia de público que pueden comprometer seriamente la viabilidad de muchas empresas que llevan años generando trabajo e invirtiendo en nuestra ciudad”.

Cierran su preocupación mencionando que “no nos referimos únicamente a los comerciantes. Detrás de cada empresa existen trabajadores, familias y puestos laborales que también observan con incertidumbre las consecuencias que una intervención de estas características puede generar. La preservación del empleo debe ser considerada un aspecto central en cualquier proyecto de desarrollo urbano”.

El arquitecto De Souza, responsable de la obra junto a la Unidad de Diseño de la IDP, quiso llevar tranquilidad, al dar un lacónico, “nos estamos reuniendo con ellos”.

En el cronograma de obras de la IDP estaba previsto el inicio de la remodelación este año. De Souza confirmó a este medio que las obras llevarán 16 meses y la inversión alcanza los 100 millones de pesos.