SAME quedó formalmente en funcionamiento en Paysandú

La solicitud de las actuales autoridades del Hospital de Escuela del Litoral por el nivel de siniestralidad en el tránsito determinó la decisión de ASSE.

El nuevo servicio se articula con el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior y el convenio 911 con las emergencias móviles privadas. La implementación requirió un trabajo mancomunado entre el HEL, la Dirección Departamental de Salud, la Jefatura de Policía, prestadores locales y el SAME 105.

“Esto es mucho más que una ambulancia”, aseveró la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. “Es una suerte de plan piloto, pues el servicio funciona en el área metropolitana y es parte de la estrategia país” llevada adelante por ASSE y el Ministerio de Salud Pública, apuntando a mejoras en las prestaciones en tiempos dependientes.

Lustemberg expresó en la inauguración llevada adelante el viernes que “esto es mucho más que una ambulancia. Es una unidad especializada que viene a resolver una gran desigualdad. Uruguay tiene fortalezas, pero el gran desafío es resolver las desigualdades territoriales para que cada ciudadano, viva donde viva, tenga la mayor calidad asistencial posible”. A su vez remarcó que “la atención en el tiempo y la calidad de los recursos humanos condicionan no solamente la sobrevida, sino también su calidad”.

La ministra anunció que a partir de hoy se pone en funcionamiento el Consejo Nacional de Atención al Trauma y la Emergencia, organismo que articulará todos los recursos que se ponen en juego en tales circunstancias.

Servicio que se extenderá al oeste del país

Álvaro Danza, presidente del directorio de ASSE, en sintonía con las palabras de la ministra, sentenció que el servicio “es más que una ambulancia; es el inicio del proyecto SAME País. Es un proyecto que busca resolver las emergencias más graves y fortalecer la atención de la siniestralidad vial”.

La siniestralidad en Paysandú el año pasado se cobró 18 vidas y 168 accidentados graves. El presidente del organismo de la atención sanitaria en Uruguay comprometió que el servicio se extenderá al corredor oeste del país.

A su turno, Gustavo Grecco, director de SAME 105, explicitó que “no estamos cortando una cinta. Estamos implementando un sistema”. Todas las personas deben recibir la misma calidad asistencial ante una emergencia, más allá de su lugar de residencia.

Para el intendente Nicolás Olivera, la implementación del servicio era “un acto de justicia”. “Cuando hablamos de salud, no llegar es no llegar. Acortar los tiempos significa dar más oportunidades para preservar la vida de las personas”, enfatizó.