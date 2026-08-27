Colectivo Colombianos en Paysandú ha realizado actividades artísticas, solidarias y muestras de cine

El colectivo se propone demostrar la “cara linda” de Colombia. En Paysandú hizo su presentación con un stand en una edición de la feria de las colectividades.

Uruguay ha sido un país de acogida para inmigrantes que se han integrado a la sociedad sin mayores sobresaltos. En los albores del siglo XXI, por factores fundamentalmente políticos, los inmigrantes proceden de distintos países latinoamericanos, pero básicamente se trata de Cuba, República Dominicana, Venezuela y Colombia.

En el departamento de Paysandú, desde el siglo XIX, varias colectividades desde su llegada han mantenido organizadamente sus rituales, festividades y gastronomía. Hoy en día una pequeña colectividad la constituyen los ciudadanos colombianos radicados en Paysandú. Uno de ellos es Juan Gaviria, que integra el colectivo Colombianos en Paysandú. Gaviria es el director del instituto de inglés Family y está radicado en el país desde hace diez años. Llegó al país “por amor”, ya que su esposa es sanducera.

Recuerda que junto con “María del Carmen Guzmán, en 2016, creamos el colectivo Colombianos en Paysandú”, con el propósito de “mostrar lo más lindo de Colombia, las costumbres, su música”.

Gente amable

Gaviria destaca, en diálogo con la diaria, que tienen “el apoyo de la embajada de Colombia en Uruguay” para las distintas actividades que realizan. En el departamento “hemos realizado actividades solidarias, artísticas y muestra de cine”.

Dijo “estar muy agradecido con Uruguay. A la gente le gusta mucho el tono, primero, y luego las costumbres que tenemos. A mí me parece que la gente es muy amable acá en Paysandú. Yo he visitado Artigas y Tacuarembó”.

Gaviria contó que “cuando un colombiano sale de su país, al aeropuerto que llega debe hacer otra fila; piensan que como es colombiano tiene que ver con Pablo Escobar y con las drogas. Es un estigma”.

Geografía bonita y comidas típicas

Junto con María del Carmen “nos propusimos demostrar la cara linda de Colombia. Empezamos con una feria de las colectividades en un stand con apoyó de la embajada. Juan Valdés aportó el café. Hicimos muestras de cine en la Casa de Cultura también”, cuenta. “Cuando nos juntamos para hacer una actividad o a cenar en casa, escuchamos nuestro acento, comemos arepas de arroz con coco, bandeja paisa, todo eso. Comidas típicas que nos vuelven a las raíces”, expresa. “Siempre escucho música colombiana, y cuando nos reunimos con María también. Hemos traído un poquito la cumbia colombiana”, agrega.

“Nuestro mayor logro ha sido poder traer el Consulado Móvil el año pasado a Paysandú, lo que permitió a muchos connacionales hacer trámites y evitar el desplazamiento hasta Montevideo”.

Terremoto: en un minuto cambió la vida

Sobre el reciente terremoto, Gaviria comentó que “la mayor parte de mi familia vive en Bogotá. Tengo también familia en Medellín y un familiar en Pereira”. “María sí tenía más familiares en Pereira, y, gracias a Dios, ellos están bien. El epicentro estuvo en Chocó, aunque tembló la mayor parte de Colombia, incluso se sintió en Panamá. El epicentro fue a 100 kilómetros de profundidad. El terremoto en Venezuela tuvo más impacto”, detalló.

“Colombia está en la placa tectónica de Sudamérica y contra el Pacífico la placa tectónica de nazca choca directo. Esas placas se mueven un milímetro por año y van generando tensión y presión. La verdad que a nosotros nos pega mucho y ver imágenes es muy conmovedor. Cuando uno primero se entera por grupos de Whatsapp es duro ver huérfanos, personas que quedaron sin sus hijos, sin sus abuelos, es duro de ver. En un minuto cambió la vida”, sentenció.

Gaviria enfatizó que “hay estructuras antisísmicas en Colombia, pero la mayoría de las estructuras afectadas tenían muchos años y se vinieron abajo”. “Nosotros lo primero que hicimos fue preguntarle a la embajada para hacer un centro de acopio y si ellos harían los envíos, y dijeron que por el momento no. Colombia internamente se movió muy bien y se ha ayudado mucho. Si queríamos colaborar era a través de la Cruz Roja”, apuntó.

Gaviria, que elogió la institucionalidad de Uruguay y anunció una nueva muestra de cine para los próximos meses, expresó que “nosotros, por ejemplo, estamos ahora trabajando con las colectividades unidas. Eso se creó el año pasado”, concluyó.