Intendencia de Paysandú renovó flota de camiones y maquinaria

Para el director, Martín Thomasset, esto permitirá “cumplir con todos los servicios, llegando a más lugares con mayor eficiencia”.

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La actual conducción de la Intendencia de Paysandú (IDP) incorporó camiones y otros equipos para mejorar la vialidad del departamento, particularmente la caminería rural.

Antes de esta inversión, cercana al millón de dólares, se fue equipamiento al parque de maquinarias pesadas.

Un abultado presupuesto de 100 millones de dólares anuales, -la mitad procedente del gobierno central-, dan margen para estas inversiones.

A principio de este mes, el 6 de agosto, el director de Vialidad, Juan Carlos Turban, dijo a la diaria “superamos la meta prevista con la intervención de 1.150 kilómetros de caminería rural”

A esto se suman 400 cuadras intervenidas en zonas urbanas y se lograron reducir significativamente los costos de mantenimiento gracias a la implementación de un convenio de productividad con los trabajadores.

Primero fue la maquinaria pesada

La planificación preveía alcanzar los 1.000 kilómetros de caminería rural entre setiembre y setiembre.

El jerarca recordó que la meta surgió de un acuerdo de trabajo con las alcaldías y que los caminos a intervenir estaban previamente identificados en un mapa elaborado de forma conjunta. Sin embargo, el avance de los trabajos permitió incorporar nuevos tramos que inicialmente no estaban incluidos en la planificación.

En la oportunidad, el director explicó la metodología empleada para dar cumplimiento a lo planificado. Para ello se armaron tres equipos desde la Dirección de Vialidad que fueron complementados con uno por Municipio.

“Los municipios fueron equipados con maquinaria por unos tres millones de dólares, lo que permitió dotarlos de herramientas acordes a las necesidades del territorio y mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta”, remarcó, por entonces, a la diaria.

Vehículos para todas la Direcciones y Municipios

Ahora, la IDP procedió a renovar su flota liviana, que incluye camionetas pick-ups, furgones y minibuses. Estamos hablando de “una inversión de 1 millón de dólares” dijo Martín Thomasset, director general del Departamento de Administración.

“Estamos haciendo, mediante licitación pública realizada el pasado año, la renovación de flota más grande de la historia de la Intendencia, que involucra a más de 50 vehículos livianos”.

“Son medios de transportes más seguros para todos los funcionarios adecuados a las necesidades que tenemos”, señaló el funcionario. El jerarca alabó la decisión que permite “cumplir con todos los servicios, llegando a más lugares con mayor eficiencia”.

Además, la “inversión implica un ahorro de aproximadamente medio millón de pesos mensuales en combustible, dado que la nueva flota requiere nafta diesel”.

“Esta renovación atiende tanto a la ciudad de Paysandú como al Interior, es decir que todos los Municipios también tendrán nuevos vehículos”, indicó.

Previa a una rápida distribución, los vehículos fueron exhibidos en Plaza Artigas y se comenzaron a plotear. Para Thomasset que la licitación haya pasado “sin observaciones por parte del Tribunal de Cuentas”, es una cuestión a destacar.