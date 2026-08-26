Paysandú registró 16 espirometrías positivas durante el operativo de la Noche de la Nostalgia

El operativo contó con la participación de la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental, distintas unidades de la Jefatura de Policía y personal de Policía Caminera.

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Durante la noche del 24 de agosto y la madrugada del 25, en el marco de la Noche de la Nostalgia, se desarrolló en Paysandú un operativo especial de prevención y control. El despliegue se realizó en distintos puntos de la ciudad y en sus accesos, con el objetivo de prevenir siniestros de tránsito y otros hechos delictivos.

El operativo contó con la participación de la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental, distintas unidades de la Jefatura de Policía y personal de Policía Caminera.

“Trabajamos en forma conjunta con el Ministerio del Interior y con Policía Caminera”, informó a la diaria el director de Tránsito de la intendencia, Gastón Berreta.

En total se realizaron 227 pruebas de alcoholimetría a conductores por parte de la Dirección de Tránsito, de las cuales diez resultaron positivas. A estas se sumaron otras cinco espirometrías positivas constatadas por la Policía y una realizada por Policía Caminera en rutas nacionales.

De esta manera, el operativo dejó un total de 16 espirometrías positivas.

El despliegue comenzó a las 22.00 del 24 de agosto y se extendió durante la madrugada del 25. Además de los controles de alcoholimetría, se inspeccionaron vehículos y personas en diferentes puntos del departamento como parte de las tareas de prevención de la siniestralidad vial y de delitos, especialmente aquellos contra las personas y la propiedad.

Berreta destacó la importancia de este tipo de operativos, cuyo principal objetivo es “prevenir siniestros y proteger la vida de todos quienes utilizan la vía pública”.

En ese sentido, insistió en que “si se consume alcohol no se debe conducir” y remarcó que “la responsabilidad individual es fundamental para garantizar una circulación segura y evitar consecuencias que pueden ser irreparables”.

El director de Tránsito también agradeció el trabajo de los funcionarios que participaron en el operativo y exhortó a la población a respetar las normas de tránsito y adoptar conductas responsables.

En Paysandú se realizaron además 13 eventos durante la Noche de la Nostalgia, entre bailables y propuestas que ofrecían cena-show.