Paysandú se prepara para el festival gastronómico Caminos en Ruta 2026

El público podrá encontrarse del 11 al 13 de setiembre una feria con artesanos, emprendedores y expositores de diferentes departamentos, además de espacios vinculados a bodegas y cervezas artesanales.

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Del 11 al 13 de setiembre, la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú será escenario de una nueva edición de Caminos en Ruta, que reunirá gastronomía, cultura, turismo, artesanía y espectáculos con participantes de distintos puntos del país.

Paysandú volverá a convertirse en punto de encuentro para los sabores y las tradiciones uruguayas con una nueva edición de Caminos en Ruta 2026-Empanadas en Círculo: El Gusto Gastronómico de Paysandú 2022-2026, una propuesta que continúa creciendo y consolidándose dentro del calendario gastronómico.

El festival, que cuenta con la declaración de interés departamental y marca registrada, se desarrollará durante tres jornadas en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú y espera recibir a miles de visitantes atraídos por una programación que combina gastronomía, emprendimientos, cultura y entretenimiento para toda la familia.

Uno de los principales atractivos será el tradicional concurso local de empanadas, que contará con la participación de destacados elaboradores y un jurado integrado por Marianela Silveira, de Tacuarembó, y María Esquivel, de San Javier (Río Negro), bajo la coordinación de Ignacio Acosta. La propuesta irá mucho más allá de la competencia gastronómica.

El público podrá recorrer una feria con artesanos, emprendedores y expositores comerciales provenientes de diferentes departamentos, además de disfrutar de espacios vinculados a bodegas y cervezas artesanales.

La agenda también incluirá espectáculos musicales, grupos locales, danzas tradicionales y tango, así como una exposición de automóviles de alta gama, muestras de fotografía, arte y diferentes expresiones culturales.

A esto se sumará la presencia de chefs invitados y reconocidas mujeres emprendedoras de la gastronomía uruguaya, que aportarán sus experiencias y conocimientos a una actividad que busca poner en valor el talento y el trabajo detrás de la cocina nacional.

Una propuesta que reúne al departamento

La organización del festival involucra a distintos actores vinculados a la actividad comercial, turística, cultural y gastronómica. Franco de los Santos y Daniel Dornelles estarán a cargo del área de artesanos, expositores y artistas, mientras que Emiliano Durán trabaja en la estructura del proyecto.

El asesoramiento técnico está a cargo de Diego Llambías, del Centro Comercial, y la iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Paysandú, junto con instituciones y colaboradores que participan en la concreción del encuentro.

Desde la organización se destaca que Caminos en Ruta apunta no solamente a generar una propuesta de entretenimiento, sino también a ofrecer un espacio para promocionar el trabajo de emprendedores, productores, artesanos y empresarios, fortaleciendo el vínculo entre gastronomía, turismo y desarrollo local.

Tres días de actividades

El festival comenzará el viernes 11 de setiembre, de 18.00 a 22.00. Continuará el sábado 12, de 10.00 a 22.00, mientras que el domingo 13 la programación se desarrollará de 10.00 a 18.00.

Las convocatorias para participar permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto. Los interesados en formar parte como artesanos o expositores pueden comunicarse al 098 907 244 o 092 953 556. Para el concurso local de empanadas está disponible el 092 543 614, mientras que quienes deseen consultar por publicidad y patrocinios pueden hacerlo al 097 752 162.