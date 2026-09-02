Concejala de Porvenir Darinka Reimúndez reclamó mayor atención a la caminería y a los servicios

La concejala por el Frente Amplio señaló problemas de mantenimiento, inundaciones, falta de gestión ante organismos nacionales y cuestionó la situación de la policlínica de La Tentación.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Para la concejala del Frente Amplio (FA) Darinka Reimúndez, el Municipio de Porvenir debería aprovechar los recursos humanos disponibles para encargarse de tareas de mantenimiento estructural y no concentrarse únicamente en trabajos visibles como el corte de pasto o el mantenimiento de espacios públicos.

En diálogo con la diaria, se refirió a la situación causada por las recientes lluvias. Sostuvo que buena parte de las inundaciones están relacionadas con problemas de desagües y con falta de mantenimiento, ya que existen cauces y sistemas de drenaje que no reciben una limpieza profunda desde hace años.

También mencionó los daños provocados por el granizo, principalmente en quintas y animales, aunque destacó que no hubo personas heridas.

En ese sentido, reclamó mayor transparencia en la contratación de trabajadores y una mejor articulación entre los distintos niveles de gobierno.

La concejala consideró que una de las principales carencias del municipio se debe a la falta de gestiones ante ministerios y otros organismos para concretar obras de mayor porte.

Reimúndez recordó que el municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población y sostuvo que son sus autoridades quienes deben identificar las necesidades del territorio y gestionar soluciones. “Nadie mejor que quien está en el territorio sabe lo que necesitamos”, expresó, y pidió que haya una mayor articulación entre el municipio, la Intendencia de Paysandú y los organismos nacionales, independientemente de las diferencias políticas.

Sobre el funcionamiento del Concejo Municipal, indicó que las sesiones ordinarias se realizan cada 15 días, con sus actas correspondientes, y que también se convocan sesiones extraordinarias ante situaciones puntuales. Evaluó que existe actualmente un clima de mayor armonía que durante el período anterior, aunque apuntó que todavía falta avanzar en materia de gestión.

Críticas por la contratación de personal

Otro de los puntos señalados por Reimúndez fue la contratación de trabajadores para tareas extraordinarias. Cuestionó que puedan existir criterios vinculados al amiguismo o al clientelismo político.

Si bien reconoció la importancia de generar oportunidades laborales en una zona donde existe una fuerte necesidad de empleo, sostuvo que las contrataciones deberían realizarse de manera transparente y priorizando a habitantes de la propia jurisdicción.

“Que se anote a todo aquel que precise y no digitar con el dedo entre vos, vos y vos. No me parece correcto”, afirmó.

Una jurisdicción de mil kilómetros de caminería

Asimismo, destacó la extensión territorial del Municipio de Porvenir, que abarca aproximadamente 1.000 kilómetros de caminería rural y alrededor de 10.000 habitantes, incluyendo localidades como Cangué, La Tentación, Estación Porvenir, Esperanza y Porvenir, además de zonas rurales y de chacras.

En ese contexto, dijo que la caminería está “deshecha” y llamó a que los distintos niveles de gobierno dejen de responsabilizarse mutuamente y trabajen de manera coordinada.

Asimismo, cuestionó determinadas intervenciones realizadas en los caminos y sostuvo que se debe apostar a soluciones duraderas y no a reparaciones transitorias.

“No podés estar rompiendo una calle para solucionar otra”, manifestó, al referirse a la extracción de tosca de un camino para utilizarla en otro.

La concejala valoró, en cambio, el apoyo que algunos funcionarios de Vialidad brindan para conseguir materiales y maquinaria destinados a tareas de bacheo y mantenimiento.

“Mi compromiso es con esos 10.000 habitantes y con esos 1.000 kilómetros de caminería”, concluyó. “El municipio necesita una conducción con mayor iniciativa para gestionar obras, recursos y soluciones estructurales”, indicó, y lamentó “que las diferencias políticas terminen condicionando la llegada de respuestas a los habitantes de la zona”.

Reclamo por la policlínica de La Tentación

Según narró Reimúndez, hace más de dos meses fue trasladada una funcionaria que, aunque cumplía tareas como auxiliar de servicio y no era enfermera, colaboraba en la atención básica de los vecinos y permitía que la política se mantuviera abierta.

La concejala afirmó que actualmente el servicio funciona de manera limitada, con médicos que concurren aproximadamente cada 15 días en el marco de las denominadas giras médicas de la intendencia.

Además, señaló que vecinos de la zona presentaron una nota respaldada por más de 50 firmas solicitando una solución, pero que hasta el momento no habrían recibido una respuesta concreta. Remarcó que la problemática afecta especialmente a personas mayores y familias vulnerables que viven en la zona. Según dijo, trasladarse hasta Paysandú puede implicar un costo cercano a los 2.000 pesos, además de recorrer unos 30 kilómetros entre ida y vuelta y destinar prácticamente toda la jornada al traslado y la atención médica. “Es un tema que me indigna y no me importa quién, pero lo tienen que solucionar”, sostuvo.

Indicó que hizo gestiones ante autoridades de salud para conocer alternativas y que recientemente habría solicitado una reunión con la Dirección Departamental de Salud.

Por último, Reimúndez también cuestionó la falta de comunicación que, según afirmó, existe con ella y otros integrantes del concejo cuando se hacen actividades o llegan invitaciones al municipio.

La concejala atribuyó esta situación a su condición de integrante de la oposición y sostuvo que en varias oportunidades vecinos le preguntaron por qué no estuvo presente en determinadas actividades. Señaló que en ocasiones directamente no recibe información sobre las actividades.