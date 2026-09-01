El Frente Amplio de Paysandú cerró el domingo 30 la ronda de asambleas en el marco del Día del Comité de Base

Uno de los factores motivacionales para el Día del Comité de Base fue la discusión de los documentos para el Congreso José Pepe Mujica.

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El pasado 25 de agosto fue el Día del Comité de Base del Frente Amplio (FA). En todo el país se celebró el acontecimiento con presencia de militantes, dirigentes y distintas figuras del gobierno.

En Paysandú, la celebración se inició el 22 de agosto, con sendas reuniones en comités de base de la zona industrial, José Fagúndez y Julio Yimbo Pintos, y se extendió hasta el domingo 30.

Uno de los factores motivacionales para el Día del Comité de Base de este año fue la discusión de los documentos para el Congreso José Pepe Mujica.

Para el guichonense Nicolás Parra, “que haya venido el presidente de la Republica nos fortalece mucho”. En las distintas asambleas se hicieron propuestas, pero también se escucharon críticas.

En todo el país se celebró esta fecha con presencia de militantes, dirigentes y distintas figuras del gobierno.

El 25 de agosto fue el turno de los comités José Artigas, La Libertad, Vanguardia Frenteamplista y Sur, y el sábado 28 fue el turno del comité Centro.

Un día después fue la asamblea en los comités Liber Seregni y Casa Frenteamplista en Guichón.

El domingo 30 se cerró el ciclo de asambleas conmemorativas en el comité Zona Norte, ubicado en un territorio con fuerte presencia de cooperativas de vivienda.

Testimonios

Carlos Damico, exdirector departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pertenece al Partido Comunista del Uruguay y milita en el comité Liber Seregni, donde se sirvió chocolate caliente a quienes concurrieron. Destacó que los comités de base siguen funcionando como uno de los principales espacios de participación territorial.

A su entender, “la posibilidad que los vecinos se acerquen, planteen problemas y aporten ideas permite enriquecer las decisiones que posteriormente adopta la fuerza política” le comentó al portal “Somos de Acá“. Por último, recordó que su comité “se reúne los viernes a las 18.30 en Setembrino Pereda y Bicudo”.

Juan José Domínguez, del MLN-MPP, estuvo varios años preso durante la dictadura y, tras el retorno de la democracia fue diputado e integró, en un par de oportunidades, el directorio de la Administración Nacional de Puertos. Hoy es un militante con diversas responsabilidades.

Domínguez dijo a la diaria que “se trabajó con los temas del congreso y hubo una gran expectativa de que las bases puedan trasladar iniciativas”. “Nos parece que no es una etapa rutinaria, hay una preocupación por la situación general del país y lo que sucede en el resto del mundo”, subrayó, y manifestó “mucho interés en acercar a los jóvenes”.

Nicolás Parra, del comité de base de Guichón, dijo que el festejo del 25 es “una fecha muy buena”. Destacó, en ese sentido, que es una oportunidad para “tratar de juntarnos nuevamente”. “Hemos tenido buena aceptación de la gente y aspiramos a que la cosa pueda mejorar y sumar”, concluyó.

La escrituración de la cooperativa Liber Seregni y la ampliación del saneamiento “nos tiene más que contentos”, expresó. “El saneamiento era muy pedido en la campaña. La semana que viene ya se empiezan a preparar las calles. Que el FA tenga ese lugarcito para el interior y con estas pequeñas cosas que hacen grandes diferencias, nos parece lo mejor”, señaló.

La edila del FA Ana Curti dijo que, en este contexto, la presencia del presidente significa “una etapa cumplida” y destacó “la rehabilitación” de un tramo de ruta 4, que “da mucha conectividad a la zona”.

“Es bueno que la gente de Guichón vea de cerca la presencia presidencial. Haremos todos los contactos para que llegué a Paysandú” ciudad, adelantó, al tiempo que destacó, al igual que Parra, el inicio de la ampliación del saneamiento tanto en Guichón como en Quebracho.

En las distintas asambleas se hicieron propuestas y también se escucharon críticas. Por ejemplo, en el comité Liber Seregni se abordó la problemática departamental, además de los documentos del próximo congreso de la fuerza política.