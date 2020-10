El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue una de las figuras internacionales que felicitaron este lunes a la fórmula ganadora en las elecciones de Bolivia. “El pueblo de Bolivia se ha expresado en las urnas. Felicitamos a Luis Arce y David Choquehuanca deseando éxito en sus labores futuras. Estoy seguro que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país. Un reconocimiento al pueblo boliviano”.

Para el ex canciller uruguayo el saludo no costó gratis y recibió múltiples críticas en las redes sociales. Una de los primeros en cuestionarlo fue el ex presidente de Ecuador Rafael Correa: en su cuenta de Twitter recordó que el año pasado Evo Morales ganó con 10% de diferencia de Carlos Mesa, el segundo candidato más votado, y Almagro “gritó ¡fraude!”. “Ahora ganaron con 20% [de diferencia], lo cual demuestra que el único fraude fue Almagro. Si tuviera algo de decencia -que no la tiene- renunciaría. Su deshonestidad ha costado democracia y sangre”, manifestó.

Si bien los datos oficiales aún no están listos ‒tarea que se estima que llevará algunos días más‒, la abismal diferencia que obtuvo Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones bolivianas, de acuerdo a los números que emergieron de las encuestas a boca de urna, viene generando múltiples reacciones, tanto dentro como fuera del país.

En la mañana de este lunes el presidente argentino, Alberto Fernández, saludó la victoria del postulante del sector político que lidera Evo Morales con un mensaje en su cuenta de Twitter. “La victoria del MAS en Bolivia no sólo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano”, escribió el mandatario argentino.

En una línea similar se expresó la vicepresidenta Cristina Fernández, quien también a través de Twitter dijo: “Buen lunes para todos y todas. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz”.