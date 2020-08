El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció este martes oficialmente su candidatura a la vicepresidencia en las elecciones que se realizarán en febrero del año que viene.

Lo hizo desde Bélgica, donde reside desde 2017, y mediante una teleconferencia con otros dirigentes de su partido, Revolución Ciudadana, y de la coalición que lo respalda, Unión por la Esperanza (Unes). Entre ellos se encontraba el candidato a presidente en esta fórmula, Andrés Arauz.

En Ecuador, la candidatura le brindaría a Correa inmunidad ante los diversos procesos que enfrenta en un sistema judicial al que acusa de perseguirlo por motivos políticos. El ex presidente fue condenado a ocho años de prisión y 25 de inhabilitación política por cohecho en el caso conocido como “Sobornos”. Se lo declaró responsable de recibir aportes irregulares para financiar la campaña del movimiento que entonces lideraba, Alianza País, entre 2012 y 2016. Pero su defensa presentó un recurso de casación que todavía está en trámite. Por lo tanto, el proceso judicial quedaría suspendido si Correa accede a la inmunidad como candidato antes de que exista una condena firme en tercera instancia.

También está en marcha otra investigación judicial que involucra al ex presidente, la del secuestro de un dirigente opositor, Fernando Balda, en 2012. La Justicia pidió la captura internacional de Correa por este caso.

De acuerdo con el diario El Comercio, el anuncio de la candidatura generó un debate sobre la situación legal del ex presidente. Las dudas se deben a dos motivos. En primer lugar, Correa deberá aceptar la candidatura en forma presencial, pese a la orden de captura, y luego, el Consejo Nacional Electoral, que verifica la situación de los candidatos, tiene en cuenta la existencia de sentencias condenatorias ejecutoriadas. En el caso “Sobornos”, Correa fue condenado en primera y segunda instancia, y el fallo sobre el recurso de casación puede ser determinante.

Correa y Arauz

“Mi ambición nunca ha sido un puesto, una candidatura, ni siquiera ganar una elección”, dijo este martes Correa. “Mi proyecto vital [ha sido] mi patria, verla fuera del subdesarrollo, con prosperidad, justicia, alegría, por eso me preparé, luché toda mi vida”, agregó al aceptar la candidatura por la coalición Unes. “Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado [y que] implica un gran esfuerzo”, dijo. El dirigente no puede volver a postularse a la presidencia porque un referéndum de 2018, ya con su ex aliado Lenín Moreno en la presidencia, eliminó esa posibilidad.

Sin mencionar a Moreno, Correa acusó al actual gobierno de “destruir” su “tierra sagrada” y de haber provocado “víctimas innecesarias del coronavirus” con su “negligencia criminal”. Dijo que Ecuador atraviesa “uno de los momentos más duros de su historia”. En cambio, elogió al candidato a la presidencia, Arauz, de 35 años, a quien calificó como uno de los “jóvenes más brillantes” que conoce.

Arauz fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, cargo desde el cual se vinculaba con varias carteras, y ocupó por un lapso breve el cargo de ministro de Cultura, cuando renunció el titular anterior. Al igual que Correa, el candidato a la presidencia de Ecuador es economista, en su caso egresado de la Universidad de Michigan. Su formación incluye también una maestría en Economía del Desarrollo por FLACSO-Ecuador, y actualmente tiene en curso un doctorado en Economía Financiera en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La actividad política llevó a Arauz a integrar el Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista, que tiene entre sus miembros al ex candidato a la presidencia brasileña Fernando Haddad, al senador estadounidense Bernie Sanders y al ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis.

Este martes, al lanzar su candidatura, Arauz dijo que ellos saben “cómo recuperar el futuro” y cuestionó que el reglamento del Consejo Nacional Electoral exija la aceptación presencial de la candidatura. “Este absurdo está claramente dirigido a perjudicar a Rafael Correa, nuestro líder histórico”. Agregó: “Frenaremos la persecución política, no queremos más muertos, ni perseguidos ni encarcelados”.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó: “Les saluda el ‘perfecto desconocido’ que conoce y ama al Ecuador y que hoy se compromete a sacar de la crisis sanitaria y económica a nuestro pueblo. ¡Juntos venceremos!”.