El presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que sostiene que Uruguay es el tercer país que menos porcentaje del producto interno bruto (0,7%) ha invertido en la región para paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

“No es cierto, se equivoca la CEPAL en el informe”, aseguró Lacalle Pou durante el acto por la Declaratoria de la Independencia en Florida. Según el mandatario, “tanto se equivoca” el estudio que le pidió al canciller, Francisco Bustillo, que “escriba una misiva para que revean lo que dijeron”.

En tanto, Bustillo sostuvo que se puso en contacto con la secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena, primero por carta y luego por teléfono. “Ella me reconoció que efectivamente el propio informe de la Cepal daba pie para interpretaciones que no correspondían, y en esa medida ella me dijo que se iba a incorporar elementos tales para reflejar debidamente lo que es la situación del país”. Según Bustillo, una de las cosas que el estudio no tuvo en cuenta es que “la situación de la que partió Uruguay era muy distinta a la de otros países”.

Para Lacalle Pou, el informe “está mal analizado, mal estudiado, y aparte se parte de distintos posicionamientos de cada país. Es así”. “Capaz que estaría bueno, en estos días, poder hablar con el Ministerio de Economía [y Finanzas] para que le expliquen bien lo que estoy diciendo, para que se lo puedan fundamentar mejor”, agregó. Luego, aseguró que informará “cuánto dinero ingresó y por qué concepto al Fondo Coronavirus, y en qué lo gastamos, cada peso, porque no es plata nuestra, es plata de la gente”.

De esta manera, Lacalle Pou le respondió al ex presdiente José Mujica, que en una visita a Cerro Largo dijo que hasta el gobierno del brasileño Jair Bolsonaro había destinado más dinero que el uruguayo a paliar las consecuencias económicas de la crisis.

“La verdad es que cada vez que leo al ex presidente me da muchas ganas de contestar, porque, obviamente, la gran mayoría de las veces no estoy de acuerdo, pero no tengo tiempo”, dijo Lacalle Pou al respecto.

La versión del gobierno

En una reunión de ministros, subsecretarios y asesores de Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe convocada por la Cepal, Ramón Pampín, integrante de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó por qué el gobierno no ha aumentado el gasto social para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

El economista dijo que en Uruguay la pandemia se dio en un “contexto de restricciones fiscales fuertes para Uruguay”. Tanto uno lo pueda ver desde el punto de vista del resultado fiscal como desde el de los niveles de deuda. Y hemos apuntado a ese problema desde el comienzo de este gobierno”, expresó, según consignó El País.

“Defendemos mucho una premisa que es la siguiente, no hay sostenibilidad social si no hay sostenibilidad fiscal, y por tanto ese es un principio rector que está guiando todas las acciones de este gobierno”, dijo Pampín. Para el economista, la “incertidumbre” respecto al tiempo de la pandemia, sumado a la vulnerabilidad fiscal, hace que el gobierno haya establecido la premisa de “trascender un poco lo que es el dilema de gastar más o menos, en cantidad” y, en cambio, plantearse “el dilema de si estamos gastando mejor o peor”. “Obviamente vamos a priorizar gastar mejor”, aseguró.

No obstante, reconoció que el “bajo impacto sanitario” permitió “no tener que asumir gastos directos fuertes en el sistema de salud y poder enfocar los recursos en lo que son problemas sociales, en el mercado de trabajo y también priorizar que no se rompiera la cadena de pagos”.

“Estas acciones se dieron sobre instrumentos ya existentes, institucionalmente muy afiatados en Uruguay, como el seguro por desempleo y una cantidad de instrumentos que atienden a la pobreza no solo desde una perspectiva del ingreso, sino desde otras condiciones y con una visión más multifactorial” y que “actúan como estabilizadores automáticos”, destacó el economista.

En filas frenteamplistas, el senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora) dijo que la reacción de Lacalle Pou es “insólita”.