El presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que sostiene que Uruguay es el país que menos porcentaje del producto interno bruto (0,7%) ha invertido en la región para paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

“No es cierto, se equivoca la CEPAL en el informe”, aseguró Lacalle Pou durante el acto por la Declaratoria de la Independencia en Florida. Según el mandatario, “tanto se equivoca” el estudio que le pidió al canciller, Francisco Bustillo, que “escriba una misiva para que revean lo que dijeron”.

Según Lacalle Pou, el informe “está mal analizado, mal estudiado, y aparte se parte de distintos posicionamientos de cada país. Es así”. “Capaz que estaría bueno, en estos días, poder hablar con el Ministerio de Economía [y Finanzas] para que le expliquen bien lo que estoy diciendo, para que se lo puedan fundamentar mejor”, agregó. Luego, aseguró que informará “cuánto dinero ingresó y por qué concepto al Fondo Coronavirus, y en qué lo gastamos, cada peso, porque no es plata nuestra, es plata de la gente”.

De esta manera, Lacalle Pou le respondió al ex presdiente José Mujica, que en una visita a Cerro Largo dijo que hasta el gobierno del brasileño Jair Bolsonaro había destinado más dinero que el uruguayo a paliar las consecuencias económicas de la crisis.

“La verdad es que cada vez que leo al ex presidente me da muchas ganas de contestar, porque, obviamente, la gran mayoría de las veces no estoy de acuerdo, pero no tengo tiempo”, dijo Lacalle Pou al respecto.

Denuncias en carnaval

Lacalle Pou también fue consultado por las denuncias de acoso, abusos y violaciones por parte de referentes del Carnaval que se hicieron públicas a través de la cuenta de Instagram Varones Carnaval. “No hay que censurar actividades, sino las actitudes, que son rechazables y castigables”, afirmó.

“Es un tema muy complejo, es un tema que lamentablemente hay en muchos ambientes y ámbitos. Creo que quizás a veces el error es buscar el ámbito”, dijo, y agregó: “Claramente lo que hay que hacer es censurar, castigar y educar las conductas, porque eso se puede dar en el carnaval, en el trabajo, adentro de una familia o de un grupo de amigos”. “Al mismo tiempo de educar en la tolerancia y el respeto entre los géneros, también hay que llegar a tiempo para castigar y prevenir”, dijo.

Ayer la Intendencia de Montevideo resolvió suspender el Carnaval de las Promesas, dado que varias situaciones de violencia de género denunciadas en la cuenta se dieron en ese ámbito. “Dejará de ser una competencia para pasar a tener una impronta con énfasis pedagógico”, dijo el intendente de Montevideo, Christian di Candia.