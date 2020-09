El presidente Luis Lacalle Pou dijo en el programa Periodistas de TNU que “jurídicamente no hay elementos” para que comparezca ante la Justicia el senador Manini y defendió la actuación del ex comandante en jefe del Ejército. Además, sostuvo que “el resto que está alrededor negociaron, pactaron, transaron”, sin especificar esas referencias, pero aseguró que “hubo un acuerdo de silencio, no me cabe la menor duda”.

“El incendio no estaba en las Fuerzas Armadas, ni en el Ministerio de Defensa, que lo llevó a la Torre Ejecutiva (en referencia a las actas con la confesión de Gavazzo). A mí no me cabe la menor duda que había información, y si tenía alguna duda, que no la tenía, con lo que se conoció del caso de Gilberto Vázquez menos dudas tengo”. Ante la consulta de por qué no apoyar que la Justicia investigue la actuación de Manini, el mandatario respondió: “La transparencia no pasa por Manini. Centrar el tema de las actas, el tema de los pactos, el tema de la información y el conocimiento en Manini, es estar fuera de la situación. En el caso de Manini, puntualmente, jurídicamente no hay elementos".