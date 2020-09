El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa denunció que el gobierno que encabeza Lenín Moreno “está destrozando el Estado de derecho”, luego de que el martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazara su inscripción como vicepresidente del partido Centro Democrático, cuya fórmula encabeza Andrés Arauz. “En Ecuador se está destrozando el Estado de derecho mientras el mundo mira hacia otro lado”, afirmó este miércoles Correa, quien gobernó el país entre 2007 y 2017, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Según informaron medios internacionales, Correa, quien actualmente reside en Bélgica, país del que es oriunda su esposa, considera que la decisión del órgano electoral constituye una grave lesión a su derecho de participación política, y aseguró que sus adversarios políticos, empezando por el actual presidente, inventaron un reglamento ilegal para impedir que sea candidato en las próximas elecciones, que se celebrarán en febrero del año que viene. En Ecuador, “estamos ante una dictadura, y la prensa y el mundo miran hacia otro lado [...] hay que luchar con nuestras propias fuerzas, veremos qué alcance tenemos”, agregó.

De acuerdo a lo que informó el diario quiteño El Comercio, el CNE no proclamó la aceptación de la precandidatura a la vicepresidencia de Correa, a pesar de que el ex presidente y los principales referentes de Centro Democrático afirmaron en sus redes sociales que el trámite se completó. El martes la hermana del ex mandatario, Pierina Correa, se presentó en la sede del CNE, con un poder notarial y un iPad desde donde estuvo conectado por videoconferencia Rafael Correa.

Pierina Correa, luego de aceptar su precandidatura a la Asamblea Nacional, firmó, como apoderada de su hermano unas copias de los formularios de proclamación de la precandidatura para la vicepresidencia que llevaron los dirigentes de Centro Democrático. En ese momento, Correa, desde Bélgica, dijo que suscribió su aceptación mediante una firma electrónica. Sin embargo, el delegado del CNE, quien sugerentemente era Arturo Andrés Moreno, sobrino del presidente, nunca entregó el acta oficial de aceptación ni los formularios correspondientes, basado en el argumento de que ese trámite es personal e indelegable, conforme lo establece el Reglamento de Democracia Interna.

Tras la negativa del CNE, el candidato presidencial Andrés Arauz aseguró que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral y a organismos internacionales para intentar que se acepte la precandidatura de su líder. Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, confirmó que intentarán inscribir a la fórmula Arauz-Correa en el CNE, pese a que no se proclamó su aceptación. La fase de inscripción de candidaturas se llevará a cabo entre el 18 de setiembre y el 7 de octubre. Sin embargo, uno de los requisitos para llegar a esa etapa es que los candidatos hayan sido electos en primarias y que hayan aceptado sus precandidaturas. En el caso del binomio de Centro Democrático, sólo Arauz firmó ese trámite.

Menoscal asegura que el 18 de setiembre tratará de inscribir la fórmula de su sector. En dicha instancia, según el dirigente, podrían presentar acciones de amparo, pues insisten en que la estrategia de la firma electrónica, el poder notarial entregado a su hermana y la videoconferencia son pruebas de que Correa aceptó su nominación.

El ex presidente por el momento ha optado por no volver a su país porque desde que dejó la presidencia comenzaron a gestarse una serie de acusaciones judiciales en su contra. En total, son 34 los delitos por los que se investiga al ex presidente, quien sostiene que todas las acusaciones carecen de sustento y son simplemente maniobras políticas para que no retorne al poder.

A propósito de una de las acusaciones contra Correa, el supuesto involucramiento en el fallido secuestro del político opositor Fernando Balda en 2012, un ex agente de la inteligencia ecuatoriana, Raúl Chicaiza, confesó el martes que fue presionado para involucrar al ex presidente en el caso. Chicaiza, de acuerdo a lo que informó Página 12, aseguró en una conferencia de prensa que se vio forzado a acusar a Correa para evitar nueve años de cárcel. También denunció que, a pesar de cumplir su condena, nunca recibió la asistencia correspondiente al programa de protección de testigos. “Mi vida ha corrido riesgo. He tenido tres atentados de bala y un accidente de tránsito”, aseguró el ex agente, quien actualmente vive en Argentina, donde espera que se termine de tramitar su condición de refugiado. Sobre Balda, un opositor al proyecto de Correa que incluso manejó la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2021, Chicaiza aseguró que “se reunía clandestinamente con Lenín Moreno para armar el montaje de su caso”.