El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, afirmó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no fue informado sobre la inclusión de los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal que cambian la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), por el mismo motivo por el que no se discutió el tema previamente con la Intendencia de Montevideo (IM): “No dieron los tiempos”.

“Fue muy apresurado todo el tema porque se vencían los plazos”, sostuvo Uriarte, entrevistado este miércoles en Informativo Sarandí de la radio Sarandí. El ministro aseguró que el pedido llegó a través de la Junta Nacional de la Granja, “con muy poco tiempo antes del vencimiento de la presentación de la ley de presupuesto”, lo que tampoco permitió avisar a la comuna capitalina con antelación.

“Yo personalmente le pedí disculpas a Christian Di Candia, pero con las urgencias de los tiempos, con la inminente inauguración en noviembre, honestamente no nos dieron los tiempos, pero no es que no tengamos la voluntad de dialogar”, sostuvo el jerarca, que admitió que no esperaba que el tema generara el “revuelo” que generó: “Se dio en el entorno de las elecciones y tomó una orientación que nadie quería”, reflexionó.

Ayer, la IM divulgó una resolución que tomó el viernes por la cual los terrenos donde se levanta la obra del nuevo Mercado Modelo dejarán de ser administrados por la UAM y volverán a la órbita del gobierno departamental. De esta forma, no tendría ningún efecto –de aprobarse en el Parlamento– el artículo que se incluyó en el proyecto de ley de presupuesto, que plantea que será el Poder Ejecutivo, a instancias del MGAP, y no la IM quien designe al presidente y secretario de la UAM.