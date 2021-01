“Yo no puedo ofrecer tratamientos contrarios a las pautas nacionales e internacionales, que son controladas y arbitradas. No te puedo decir que me curo un cáncer con kerosene”. Así el médico Daniel Parada explica la denuncia que llevará ante el Colegio Médico del Uruguay, junto a su colega Álvaro Díaz Berenguer, apuntando a los integrantes del grupo Médicos por la Verdad, un colectivo internacional de personas que niega la pandemia, que asegura que la población mundial está “silenciada” y “no reacciona”, y que tiene su propia agrupación en Uruguay.

Uno de sus principales referentes a nivel local es el médico jubilado Mario Cabrera, quien fue asesor en salud del senador nacionalista Juan Sartori primero y de Cabildo Abierto después, según publicó el semanario Búsqueda en octubre del año pasado.

Parada considera que los médicos locales que integran este colectivo violan el “código de ética” de los profesionales de la salud, al ofrecer “tratamientos contrarios” a la salud del paciente, porque en definitiva “le están haciendo daño”. Incluso, interpretó que “el colegio debió haber arbitrado de oficio” ante la situación.

“Hay gente que está hablando de no darse la vacuna y de no usar el tapabocas. Si el 50% de la población no se vacuna o si no usan tapabocas en los próximos seis meses la pandemia va a seguir. Esta gente dice cosas sin ningún aval científico, pero son declaraciones que hacen estragos en la sociedad, y minan los buenos consejos que hace el cuerpo médico”, expresó Parada.

Incluso, dijo que algunos de estos profesionales tienen una actitud contradictoria, porque a la vez que niegan la existencia de la pandemia recetan dióxido de cloro para combatirla. “Además de que eso es un veneno, si en realidad decís que no existe, ¿por qué hacés un plan terapéutico?”, se preguntó.

La denuncia, explicó, no será contra la organización, ya que tiene que tener nombres concretos. “Estamos terminando de recopilar la información y entre fines de esta semana y el comienzo de la que viene concretaremos la denuncia”, adelantó.

Según Parada, luego de su presentación el Colegio Médico podría tomar diferentes tipos de sanciones, que van desde observaciones hasta inhabilitaciones para ejercer la profesión.