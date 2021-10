El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, se refirió este lunes al avance de la comisión investigadora que funciona en Diputados sobre las compras de publicidad en el Ministerio de Turismo. Las cuatro primeras jerarquías de la cartera comparecieron ante los legisladores en una reunión en la que, según Monzeglio, se trató de aclarar cuáles son las tareas que atañen a cada rol.

En una entrevista con Desayunos informales detalló que la publicidad no pasa por el subsecretario, porque de hecho su única tarea preestablecida es la de sustituir al ministro cuando no está, por lo que ni siquiera tiene personal a cargo y su rol en el ministerio se limita a algunas áreas que le delega el secretario de Estado.

En la comisión, Monzeglio contrapuso la tarea que hace el actual director nacional de Turismo, Roque Baudean, con la que hacía el anterior jerarca, Martín Pérez Banchero, quien fue el que denunció las irregularidades en la compra de publicidad. Monzeglio considera que la mayor diferencia está en que el rol del director debe ser estar en territorio, algo que a su entender no hacía Pérez Banchero.

“Quiero que esto quede muy claro: yo no voy ni estoy en condiciones de defender a nadie. Quiero que esa comisión investigadora, que a lo que puede llegar es a lo que ya está, una denuncia en la Justicia, llegue realmente hasta el hueso; si alguien se equivocó, si alguien tiene algo que pagar, que lo pague. Realmente, a mí no se me convoca para defender a nadie, no voy a defender a nadie; todos ellos son mayores de edad, cada cual que se haga cargo de sus responsabilidades. Yo me hago cargo de mis responsabilidades y por el bien de una cantidad de gente espero que eso quede totalmente claro y que se defienda al que se tenga que defender”, dijo el subsecretario.

Monzeglio recordó que la denuncia de Pérez Banchero llegó después de que Cardoso lo sustituyó, pero aclaró: “Yo no confío ni dejo de confiar en Cardoso, es un tema de él defenderse ante la Justicia, el renunció porque quiere defender su honorabilidad”.

El subsecretario se desmarcó completamente de las compras en publicidad, aseguró que tras la primera denuncia se quedó conforme con el informe que le presentó Cardoso al presidente Luis Lacalle Pou y con el respaldo que este le dio y que se interiorizó sobre la agencia de publicidad Kirma, que ganó abultadas licitaciones una vez que Cardoso ya no estaba en el cargo.

“Escucho hablar de Kirma cuando, una vez que hubo asumido Viera, nos reúne a las cuatro jerarquías y nos dijo que vamos a estudiar estos expedientes que han saltado, pero ahí quien actúa es, fundamentalmente, el actual director general de Secretaría, que es abogado y nos dice qué nos pasó y la actuación de la agencia de publicidad, pero yo con ninguna de esas gestiones tuve algo que ver”, remarcó Monzeglio, y subrayó: “Yo no tenía nada que ver con las actuaciones que se le discute a Cardoso; ni las defiendo, ni defiendo a Cardoso, ni a nadie”.

Con respecto a sus declaraciones sobre el desempeño de Pérez Banchero, Monzeglio matizó y dijo: “Lo único que me encargué de señalar es que las diferencias que tuve con Pérez Banchero no fueron desde hace un mes, fueron desde hace un año y medio. El subsecretario no tiene gente a cargo, las direcciones no están a mi cargo. Yo las diferencias que tuve, las tuve con Cardoso, no con Pérez Banchero. Yo quería que Pérez Banchero usara el auto que tiene para recorrer el territorio; yo juego al equipo siempre, cumplo mi tarea, por lo tanto siempre estaba dispuesto a tratar todos esos temas y cubrir los espacios que había que cubrir, y pretendía que los demás hicieran lo mismo. Se lo planteé muchísimo a Cardoso para que realmente asumiera y él tenía ese problema de relacionamiento con Pérez Banchero que ahora tendrán que redimir, pero es un tema fuera del ministerio”.