Con el senador Óscar Andrade como voz cantante, los 13 senadores del Frente Amplio (FA) hicieron una conferencia de prensa para explicar la decisión de no participar este miércoles de la interpelación que lleva adelante el oficialismo por el Antel Arena. Se trata de una instancia con escasos precedentes en el Parlamento al menos desde la vuelta de la democracia, ya que el senador blanco Jorge Gandini interpela a un ministro del gobierno de su partido -Omar Paganini, de Industria— sobre una obra del período anterior.

“A los senadores del FA, después de una larga deliberación, nos pareció que era consecuente con nuestra interpretación de esta insólita acción parlamentaria, que si la instancia tiene que ver con motivos ajenos a la defensa del interés general, porque el tema está en manos de la Justicia, participar era legitimar el mecanismo”, dijo Andrade.

Sostuvo que “el oficialismo se interpela sin ningún fundamento que tenga que ver con enriquecer actividad parlamentaria, existen mecanismos para el intercambio de información sin usar este instrumento”. Añadió que han ocurrido “instancias que degradan el normal funcionamiento del Parlamento, esta es una perla más a ese collar”, y mencionó la participación del exministro Germán Cardoso como “acusado y acusador” en la comisión investigadora sobre los gastos del Ministerio de Turismo.

Consultado por los dichos de Gandini, que sostuvo que al retirarse el FA nadie defenderá en sala a la intendenta Carolina Cosse —expresidenta de Antel que impulsó la obra—, Andrade respondió: “Si la actividad tiene sólo un interés, atacar a Cosse, degrada la actividad parlamentaria”.

También habló el senador Mario Bergara, quien repasó que los argumentos de Gandini para promover la autointerpelación —que el asunto tome estado parlamentario y obtener información de los costos de la obra— al FA le resultan “insólitos”. “En su momento [la construcción del Antel Arena] tuvo estado parlamentario. Hay pedidos de informe de abril 2018, una convocatoria a Cosse a la Comisión de Industria de Diputados, en noviembre de 2018 hay una interpelación a Cosse en el Senado. Vaya si tuvo estado parlamentario cuando correspondía. Esto de convocar a ministros de hoy para que expliquen acciones del pasado no lo entendemos. Los legisladores tenemos múltiples mecanismos para obtener información”.

En esa línea, Bergara agregó: “Por algo la interpelación se llama así, porque alguien interpela por algo; acá el interpelado no lo es, no es este el mecanismo idóneo para obtener información. Esta utilización desvirtúa el instrumento”.

También señaló que las actuales autoridades de Antel hicieron una denuncia penal y “tiene que actuar y dar su veredicto la Fiscalía y el Poder Judicial”. Se preguntó si hacer en ese marco una interpelación no es “una presión indebida al proceso judicial”, y pidió “dejar trabajar con tranquilidad a la Justicia”.

Abrazo al Antel Arena

Desde la mañana distintos dirigentes del FA están llamando en sus redes sociales a participar de una actividad desde las 18.00 que propone un “abrazo al Antel Arena” en defensa de la obra y la empresa pública. Andrade explicó que no se trata de una convocatoria de la fuerza política, sino de “sindicatos y vecinos”, pero que los senadores decidieron participar.

En ese sentido, cuestionó al gobierno por su política respecto de las telecomunicaciones y de las empresas públicas, pidió “un debate profundo en Uruguay sobre las empresas públicas como locomotoras del desarrollo”, y defendió las “transformaciones” hechas en los períodos del FA.

“Protesta institucional”

A las 10.00 se esperaba que comenzara la interpelación a Paganini y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, en relación a la creación y gestión del Antel Arena. Sin embargo, el inicio de la sesión se retrasó porque la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió no asistir.

Omar Paganini y Gabriel Gurméndez, el 17 de noviembre, durante la interpelación, en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo, en Montevideo. Foto: Federico Gutiérrez

En una carta a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, los senadores del FA aclararon que su ausencia es en “señal de protesta institucional”, en tanto el tema central de la interpelación es “un asunto del pasado que fue discutido durante años, que dio lugar a interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorías, pedidos de informes con respuestas a los mismos, entre otros del propio Tribunal de Cuentas en 2019”.

Para los senadores del FA, el Antel Arena “fue objeto de intenso debate público” y por eso también se le ofreció a la bancada del gobierno convocar a las autoridades a las comisiones del área que corresponde. A su entender, el tema “no merece el trato de autointerpelación”, y aclaran que las denuncias se encuentran “en la órbita del Poder Judicial, con lo cual cualquier debate como el que se propone puede parecer como una presión indebida”.

“Sólo un objetivo mediático de distracción política puede explicar a nuestro juicio un despropósito de esta naturaleza, un curso de acción de estas características no sólo desprestigia al Parlamento sino que afecta la imagen de una empresa pública ejemplar como es Antel”, aclaran los senadores, que enlistan los logros obtenidos en los últimos años por la empresa pública, como la creación de contenidos de interés ciudadano, la construcción del centro de convenciones, la producción de contenidos culturales, la fibra óptica, el data center, el cableado submarino y otras infraestructuras.

Los senadores del FA aseguran que defienden la “calidad democrática y republicana” y cuidan las “formas y los contenidos” que a su entender no se han cumplido al “afrontar una macroley de urgente consideración, una autointerpelación en la Cámara de Diputados y estamos asistiendo a una comisión investigadora en la cual el investigado reviste al mismo tiempo la calidad de acusador”, en referencia a la investigadora sobre la gestión en el Ministerio de Turismo. “Por este camino se degrada la calidad institucional democrática de la cual el Parlamento es fiel custodio”, finalizan.

La respuesta de Gandini

Las primeras palabras del miembro interpelante, el senador nacionalista Jorge Gandini, apuntaron al FA. “Quiero lamentar la decisión que acaba de tomar el FA; no coopera, no colabora, no ayuda a que funcione adecuadamente el sistema de poderes, el sistema democrático y la institucionalidad. Esperábamos otra actitud del FA”.

Para Gandini, este llamado a sala “cuestiona decisiones del gobierno anterior y del anterior a ese, no habrá en sala quien defienda a la entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse no tendrá hoy quien la defienda. Esta es la conclusión inicial de la decisión política que acaba de tomar el FA, repleta de excusas insostenibles”.

El senador anunció que se le dará inicio a “una sesión que tendrá los mismos resultados que iba a tener: poner en consideración del cuerpo los hechos que han sucedido desde 2013 a la fecha”.