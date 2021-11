No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El senador nacionalista Jorge Gandini es el miembro interpelante en la sesión que llevó al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, al Senado este miércoles. El senador comenzó su intervención con una crítica a la bancada del Frente Amplio (FA), que decidió no asistir a la sesión en señal de protesta, y continuó con dos aclaraciones. En primer lugar, comentó que no se trata de una interpelación que tenga como posible fin la censura del ministro, sino que se trata de un llamado a sala para informar; y en segundo lugar, aclaró que no se está en contra del Antel Arena, sino de la gestión de su construcción y el “secretismo” con el que se manejaron las anteriores autoridades del ente.

Gandini expuso los motivos por los que cree necesario que tanto Paganini como Gurméndez den explicaciones, pero centró la última parte de su intervención en criticar la decisión de los senadores del FA.

“Estamos ante señalamientos graves que las actuales autoridades tienen que explicar, pero lamentamos que no estén presente quienes deben dar o dicen por allí otras versiones, quienes se reservan su ausencia para hacer discursos afuera de sala, para pasar por pantallas o ir a actos que se hacen afuera de este recinto parlamentario, lo lamentamos mucho”, dijo.

Gandini se quejó de que “no haya en sala nadie que esté dispuesto a defender a la actual intendenta de Montevideo, lamento que no haya nadie que esté dispuesto a poner la cara para decir lo que dicen en la prensa aquí, a nosotros, y dejarlo en la versión taquigráfica, lamento que nadie se haga cargo de la responsabilidades que de aquí pueden surgir, políticas o mañana penales, porque en ese ámbito están las cosas hoy. Lamento que se esquiven las responsabilidades con argumentos pocos creíbles”.

Para el senador, la crítica y la señal de protesta que plantea el FA es en realidad “la excusa para huir del debate. Que no han ingresado a sala es una interpretación, yo creo que han huido al debate cara a cara que el Parlamento y la ciudadanía merecen”.

¿Por qué convocar a Paganini y a Gurméndez?

Gandini dijo que la convocatoria fue criticada y cuestionada, pero a su entender la presencia de las autoridades actuales corresponde en tanto hay “hechos nuevos” referidos a la construcción y gestión del Antel Arena, como los resultados de la auditoría que encargó el ente, el informe que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) hizo con base en esa auditoria, y la denuncia penal que se presentó también con base en la auditoria.

Después de repasar la historia del Cilindro Municipal y los posibles planes que hubo para ese edificio, Gandini se concentró en el gasto que implicó para el ente público la construcción del Antel Arena. Explicó que en los planes iniciales se planteó una inversión de 40 millones de dólares que terminó siendo de 120 millones y que la ganancia esperada era de diez millones de dólares por año, pero terminó en 2019 -un año sin pandemia- con una pérdida de tres millones de dólares.

Gandini hizo hincapié en la proyección de ganancia que establecían los primeros planes de negocio, porque a su entender “fue una verdadera farsa” en la que “se crearon números irreales para que cerraran los dichos de la ingeniera Cosse”. En particular comentó que se proyectaban partidos de handball o fútbol sala con entre 4.000 y 6.000 espectadores cobrando entradas que iban entre los 14 y los 25 dólares, algo que el legislador calificó de “irreal”.

El senador interpelante también repasó los resultados de la auditoría y se concentró en las conclusiones de la Jutep. En concretó derivó preguntas para las autoridades relacionadas a cómo se hizo la auditoría y la situación financiera del Antel Arena, consultó sobre los ingresos, la deuda que dejó el fideicomiso al que se tuvo que apelar cuando se detuvo la obra, y si el gasto es comparable a otras arenas de iguales características.

“La suma del secretismo, los desvíos y las adjudicaciones directas para mí es corrupción”, dijo Gandini

Tras las palabras de Paganini y Gurméndez, el senador interpelante Gandini tuvo media hora para expresarse y volvió a criticar al FA por no estar en sala: “Se nos acusa de circo mediático” cuando el oficialismo propone el debate, y la oposición “hace un abrazo” al Antel Arena, “esos son operativos mediáticos”.

Luego cuestionó algunas de las respuestas dadas desde las anteriores administraciones del FA sobre la obra. Recordó que Cosse argumentó, en respuesta al fallo contrario del Tribunal de Cuentas sobre la especialidad de Antel para hacer un estudio polideportivo, que había un informe que lo avalaba de la Universidad de la República, pero Gandini sostuvo que ese informe era “del doctor [Alberto] Pérez Pérez, asesor del FA por mucho tiempo”. El senador subrayó que fue “engañado” y que se “falsificó” ese informe, porque se presentó como que era de la Universidad y no de alguien particular.

También mencionó que el FA habló sobre “auditorías previas” sobre la obra, y según Gandini hay “una auditoría encargada a una repartición interna de Antel que estaba a cargo de alguien que luego se confirma era una persona de confianza de la presidenta del organismo, porque se la llevó como cargo de confianza a la Intendencia al asumir”.

“Son otras perlas del secretismo y el ocultamiento. [La declaración de reserva] no era para proteger a Antel, sino a quienes desviaron. En mi barrio esas cosas se llaman corrupción. Para la Jutep es violación a la ética, para mí es corrupción. La suma del secretismo, con todos los desvíos, las adjudicaciones directas y los sobrecostos, son un hecho de corrupción que se ocultó el interés político de una fuerza partidaria para preservar la imagen de la presidenta de Antel para una carrera política. Ya nos pasó con Ancap y con [Raúl] Sendic, que terminó como el primer vicepresidente destituido y procesado”, expresó Gandini.

El senador resumió su postura: “En algún lado están los 63 millones que faltaron [en el presupuesto proyectado], se adjudicó de forma directa a muchos proveedores y eso es para beneficiar a alguien que a la vuelta de la esquina lo devuelve”.