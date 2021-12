Este jueves a las 18.00 más de 30 organizaciones sociales convocan a una marcha para manifestarse en contra del proyecto de ley de Cabildo Abierto para dar prisión domiciliaria a algunos detenidos mayores de 65 años, que a entender de Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, “es fomentar la impunidad”.

En entrevista con Mejor hablar, de la radio M24, la militante aseguró que el proyecto de ley “viene con nombre y apellido”, en referencia a policías y militares que están presos en la cárcel de Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Para Montes de Oca las personas privadas de libertad en Domingo Arena no son “presos políticos” y que a diferencia de otras personas en reclusión “no tienen superpoblación ni riesgo por covid-19”, que es el principal argumento del proyecto de Cabildo Abierto.

Para la integrante de Familiares la convocatoria de este jueves es un “llamado a la reflexión” en el marco, también, del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra este viernes 10 de diciembre. “No generemos un precedente hacia el futuro de que aquel que comete unos horribles delitos no sea juzgado, porque tenemos dos varas: aquel que roba de repente para comer va a la cárcel, y estas personas, que han hecho atrocidades, los queremos dejar libres”, opinó.

Aseguró que han ido al Parlamento a hablar con los legisladores de la comisión que trabaja el tema y no descartan en caso de que se extienda el tratamiento del proyecto hasta el año que viene tener una ronda de conversación con los legisladores en general, más allá de que estén o no en la comisión. “Por el corto tiempo que preveíamos que había, porque se quería sacar antes del receso parlamentario, nos planteamos antes que ir a hablar con ellos hacer una movilización para ponerlo en conocimiento de toda la ciudadanía”, explicó.

Entre otros actores que se pronunciaron sobre el proyecto estuvo el presidente Luis Lacalle Pou que en varias oportunidades dijo que a priori no descartaría el proyecto pero que se inclina a aumentar el rango de edad y otorgar prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años, no de 65. Sobre la opinión del mandatario, Montes de Oca dijo: “realmente en lo particular no me extraña mucho su respuesta, no nos olvidemos que antes de la campaña electoral Lacalle Pou había dicho que no se iba a seguir buscando a los familiares, después pidió disculpas, dijo que sí, que se iba a continuar con la búsqueda, luego nos recibió y dijo que nos iba a ayudar”.

“Nos comunicamos con él, tuvimos un par de entrevistas, pero hasta el día de hoy le pedimos una respuesta porque hace más de un año le hicimos un pedido y aun no nos ha contestado, entonces no me sorprende sus declaraciones. A veces me da la pauta que lo quiso hacer es utilizarnos para quedar bien ante la ciudadanía”, sentenció.

Consultada sobre la iniciativa del Foro de Montevideo, un espacio que propone la liberación de los presos militares de Domingo Arena -a diferencia del de los cabildantes que sugiere darle prisión domiciliaria a los mayores de 65-, la militante de Familiares dijo que “ambas versiones van por el mismo camino, que es darle impunidad a estos asesinos y violadores”.

A su entender, “tiene que quedar como ejemplo para que no vuelva a ocurrir en el futuro, que aquel que comete un crimen debe pasar por la justicia, cumplir sus penas. Plantean que estas personas que están en Domingo Arena, que han cometido tremendos crímenes, asesinatos, violaciones, que han hecho desaparecer personas, que tienen información que no la dan, dejarlas en libertad. A mi no me gustaría vivir ni que mis hijos vivieran con unas personas de esas como vecinos, porque es un peligro para la sociedad”.