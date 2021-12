El candidato Fernando Pereira será proclamado presidente del Frente Amplio (FA) esta tarde, en La Huella de Seregni, ya que la distancia en votos con sus competidores, Ivonne Passada y Gonzalo Civila, es irreversible. La conformación del equipo que lo acompañará es de las primeras decisiones que deberá tomar el presidente electo y, según confirmó la diaria, Pereira ya tiene definidos algunos nombres.

Si bien será un tema a discutir con los demás sectores, Pereira propondrá que Verónica Piñeiro lo acompañe en la conducción y sea la vicepresidenta de la fuerza política. Cuando oficializó su candidatura, en setiembre de este año, el expresidente de la central sindical había adelantado que el FA necesitaba renovación generacional y, por lo tanto, si se lo permitían, ya tenía un “nombre pensado [para la vicepresidencia], obviamente, aunque podría decir diez mujeres diferentes menores de 40 años”.

Piñeiro es representante de las bases de Montevideo del FA y fue propuesta para integrar la conducción interina junto con Ricardo Ehrlich, aunque finalmente asumió María Jossé Rodríguez. Durante 2017 y 2018 ocupó una de las vicepresidencias del FA por las bases de Montevideo y coordinó la Unidad Temática de Ambiente de la Comisión Nacional de Programa del FA. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, con formación en Botánica, e integró la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República.

Asimismo, Pereira propondrá que Daniel Mariño, figura de su círculo de confianza, sea el secretario político de la coalición de izquierda. Mariño era secretario de Pereira en el PIT-CNT y lo acompañó cuando decidió postularse como candidato del FA. En agosto, en diálogo con Lento, Pereira habló de las propuestas que ha recibido a lo largo de estos años para incursionar en la política partidaria y se refirió al vínculo con Mariño. Sostuvo que “obviar a la familia para tomar decisiones es una torpeza, es no entender el estado del alma. Uno confía en su familia y sus amigos. Quiero a los amigos que me joroban, tipo Daniel Mariño. Casi no tengo amigos que no me vivan objetando errores”, apuntó.