El Frente Amplio (FA) no votará el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo (PE) para limitar, nuevamente, el derecho de reunión en el marco de la emergencia sanitaria, el cual habilita su renovación de forma automática cada 30 días. La iniciativa se tratará en el plenario de la Cámara de Senadores que tendrá lugar este jueves a las 10.00, y la bancada de la oposición presentará los mismos argumentos que en diciembre, cuando ingresó el primer proyecto, que regía durante 60 días y habilitaba al PE para sólo una renovación de 30 días.

El coordinador de la bancada frenteamplista en el Senado, Óscar Andrade, afirmó que los argumentos por los cuales la oposición votó en contra el año pasado “se sostienen”: “En diciembre dijimos que no había que reglamentar este artículo de la Constitución sino el que habla sobre la salud”, es decir, el artículo 44. Asimismo, señaló que “entre otras cosas” no se acompañará esta nueva iniciativa “porque la fuente de contagio principal no está en las aglomeraciones callejeras; está en el trabajo, y es algo que no se menciona. Hay una violación descarada por parte empresarial de las medidas mínimas sanitarias y todo recae en la libertad responsable”, argumentó el legislador.

En tanto, la senadora del Movimiento de Participación Popular Sandra Lazo consideró que este proyecto -como la ley aprobada en diciembre- “coarta las libertades individuales” y “estigmatiza a los pobres y a los jóvenes”. Además, catalogó la iniciativa como “casi monárquica” porque “se saltea el ámbito parlamentario”, al establecer la renovación automática. No obstante, Lazo aseguró que esta medida se “condice” con los anuncios realizados en la conferencia de prensa del martes: “Se continúa trasladando la responsabilidad a la gente, como si el Estado no tuviera la responsabilidad de tomar medidas que vayan en consonancia con lo que el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] ha expresado”.

“Estamos atravesando un momento grave y no se habla de la gente que está pasando realmente mal, no hay medidas de asistencia real, no hay medidas de tipo social, ni que hablar de medidas de tipo económico. Se está priorizando a la economía pero para una escasa minoría, y parece que no hubiera, incluso, responsabilidad por estas 800 personas [725 al martes de noche] que fallecieron”, aseveró Lazo, que calificó de “vergonzoso” que “el gobierno continúe trasladando la responsabilidad a la gente”.

Por su parte, el senador socialista Daniel Olesker explicó que el FA va a tomar una posición formal en la reunión de la bancada que tendrá lugar este jueves por la mañana, pero coincidió en que “no habría ningún elemento” que indique que va a cambiar su posición respecto de la iniciativa anterior. “Está claro que nosotros no compartimos que el mecanismo que se utilice sea este del artículo 38, y no pasó nada en el correr del período en el que estuvo vigente que a nosotros nos haga cambiar de opinión, así que es 99,9% seguro que votaremos en contra”, apuntó.

Olesker hizo hincapié en que esta nueva iniciativa “elimina al Parlamento como mecanismo” para darle continuidad, con lo cual le “da más potestades” al PE que el anterior. En la misma línea que Lazo, el legislador consideró que los anuncios del martes fueron “terribles” por tres razones: “Frente a una situación que es grave, no sólo no se dice que es grave, sino que se tiene una gestualidad casi como si se estuviera anunciando que estamos ante una baja de los casos”; incurre en “algunas contradicciones, como que la educación explica 2,5% de los casos y es el único sector sobre el que aplican medidas”; y “cada vez hay un desvío mayor entre las opiniones del GACH y las políticas impulsadas”.

Finalmente, el senador José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, aseguró que por una “cuestión de coherencia” el FA va a votar en contra. “Para nosotros es indelegable la potestad del Poder Legislativo en esta materia, y, además, este tipo de elementos entra en franca contradicción con las afirmaciones del presidente de la libertad responsable”, argumentó Mahía, que también hizo referencia al “alejamiento” de las políticas adoptadas por el presidente, Luis Lacalle Pou, de las recomendaciones científicas: “Con lo que anunció el gobierno queda claro que lo político se alejó de lo científico, y eso es realmente preocupante. Las opiniones científicas del GACH requerían medidas más fuertes, más específicas, por parte del gobierno”, valoró.