“No sé quién le escribe el libreto al Frente Amplio, seguramente no es alguien que esté viendo la realidad, con todo respeto”, dijo el presidente, Luis Lacalle Pou, al ser consultado en entrevista con Telemundo sobre las críticas que presentó la oposición este miércoles a su primer año de gobierno. El documento presentado por la coalición de izquierda, que incluye las críticas y también una serie de propuestas, le pareció al mandatario “muy trasnochado, por ser suave en la calificación”. Además, Lacalle Pou aseguró que mantiene un diálogo activo con referentes del FA, aunque no quiso dar nombres.

El presidente también se refirió a las declaraciones que hizo Marcelo Abdala tras la reunión que mantuvieron ambos esta mañana. “Si me ponía sote era medio raro, ¿no? El día que me pongan sote o ellos están mal o yo estoy mal”, respondió. También reveló que le interesó una de las propuestas presentadas por el PIT-CNT en el encuentro referente a que las compras públicas prioricen a los productos uruguayos. “Ahí hay una veta interesante”, consideró.

Lacalle Pou también fue consultado acerca de las medidas económicas que anunció en su discurso ante la Asamblea General. Dijo que están dirigidas tanto a mitigar el efecto de la pandemia como a reactivar la economía, que todavía están siendo redondeadas por el Ministerio de Economía y que, una vez estén prontas, serán presentadas a los socios de la coalición de gobierno. En este sentido, subrayó que en Uruguay no hay “un Ministerio de Economía machete”, sino uno “con una profunda sensibilidad social que cuida los pesos de los uruguayos”. “Se puede ser austero y respetar a los contribuyentes […] y al mismo tiempo tener una mano solidaria a quien lo necesita”, añadió. En términos más concretos, el presidente dijo que Uruguay destinó en 2020 711 millones de dólares a “gastos emergentes de la pandemia”, a la vez que ahorró una cifra similar en los gastos estructurales.

Con respecto a las fronteras, Lacalle Pou dijo que “es un anhelo” reabrirlas para semana de turismo y que es una posibilidad que “ha estado en la discusión política y científica” sin que se haya llegado todavía a una conclusión. “Uruguay tiene una enorme posibilidad de ser de los primeros países que abra las fronteras con seguridad”, dijo, pero “tiene que contar con un aval científico, si no es una timba”.

Sobre el final de la entrevista el mandatario fue consultado sobre los recortes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que fueron rechazados incluso de científicos cercanos al gobierno. “Las críticas las recibimos bien -aunque no nos gusten- cuando pueden tener algún tipo de fundamento, que es el caso”, dijo antes de agregar que desde el gobierno se estuvo en contacto con algunos de los críticos para conocer su postura. “Todo es corregible”, respondió cuando se le preguntó directamente si estos recortes podían ser rectificados. Acerca de si hubo un despilfarro, como dijo el ministro de Educación, Pablo da Silveira, dijo que no tiene información suficiente, pero que no cree que el titular de la cartera “hable por hablar”.