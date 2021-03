El infectólogo Julio Medina consideró que las medidas anunciadas ayer por el presidente Luis Lacalle Pou son “tímidas” y pueden “no ser suficientes para controlar la aceleración de la epidemia”. Aseguró que la diferencia con lo que planteaba el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) “es grande”, y que “si salimos bien de esta situación, a pesar de que las medidas hayan sido más tímidas de lo que esperábamos, puede ser con un costo mayor al que se podía haber evitado”, según dijo este miércoles en diálogo con En Perspectiva.

Consideró que ahora se abren tres posibles escenarios: “uno es que nos va bárbaro con estas medidas. Si la población responde de manera excelente y baja su interacción humana, podemos llegar a ver un escenario en el que las medidas sean suficientes”, aunque aclaró que no cree “que se de ese escenario”.

Otra posibilidad es que en los próximos días nos vaya “muy mal, en dos semanas no podemos controlar la epidemia y hay que tomar más medidas”, y un tercer escenario es “que no nos va ni mal ni bien, pero demoramos más tiempo en controlar la epidemia. Entonces la pregunta como sociedad es cuál es el precio que queremos pagar en ese camino, reflexionó, porque eso significa, indicó “más internaciones, más pacientes graves, más secuelas, más fallecidos y más estrés a nivel educativo”.

“En lo personal pienso que las medidas fueron tímidas, y si salimos bien de esta situación, puede ser con un costo mayor al que se podría haber evitado”, señaló. El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República opinó igualmente que “todo el tiempo uno puede ir cambiando cosas”, y no descartó que en unas semanas se puedan adoptar otras medidas, incluso a nivel regional.

Comentó que pensaba que se podrían haber tomado medidas en relación “al ocio nocturno, hay mucha interacción humana en el ocio nocturno”. “Es una medida que me hubiera gustado que se hubiera tomado, no cerrar todo pero sí restringir”, opinó, y dijo que “como el gobierno no lo hizo, la ciudadanía sí puede dar un paso y ayudar en eso”. Apeló, por ejemplo, a que “uno puede definir no ir a un restaurant o pedir delivery, o sentarse en las mesas de afuera”.

“Entiendo el tema económico y el impacto, no se es insensible a eso, pero bueno, si no se tomaron medidas entonces la población lo puede hacer”, consideró, y dijo que su propuesta a la población es que “las medidas que pienso que se deberían haber tomado, las hagamos nosotros”.

Respecto de la situación de Rivera, Medina consideró que allí se podrían haber resuelto adoptar las medidas propuestas por el GACH en febrero, “se tendría que haber tomado todo lo que puso el GACH en la columna de medidas ante el avance sostenido hacia un nivel de transmisión comunitaria alto”, señaló.