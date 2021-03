José Mujica está retirado de la actividad política formal pero sigue dando su opinión sobre la situación actual del país y reflexiona sobre sus años como líder del Frente Amplio. Este miércoles en Informativo Sarandí aseguró que el gobierno de Luis Lacalle Pou “tuvo una primera etapa macanuda” pero después “nos acostamos a dormir la siesta todos y la realidad nos pasó por arriba”.

Para Mujica, Uruguay podría haber empezado a vacunar hace tres meses con la vacuna rusa, pero “la dejamos pasar porque estábamos confiados, o por razones ideológicas, por odio a Putin, y los con plata nos mataron. [Para] nosotros, que somos un país de tres millones, era más fácil”.

El exmandatario también habló sobre la situación social y económica del país. A su entender “a las ollas populares no les dieron ni pelota” y a pesar de los 200 millones de pesos que el presidente anunció que se iban a invertir en las ollas populares, para Mujica esa situación “era casi lo primero que había que atender”.

Mujica reconoció que durante su gobierno o los dos de Tabaré Vázquez se podría haber hecho más: “Siempre nos faltan cosas, es probable”, dijo. Agregó que “hay responsabilidad del pasado, y yo estoy dentro de esa responsabilidad, pero en un momento de crisis no puede dar lo que le sobra, hay que compartir lo que tiene, hay que pedirles a los que pueden que se pongan; acá hicieron un gesto a la bandera, dos meses de impuestos”, en referencia a la rebaja de los salarios de más de 80.000 pesos que colaboraron para crear el Fondo Coronavirus.

“En este país hay gente que podría haberlo pagado por un año para colaborar con las ollas y el desastre que teníamos, recortar en el plus. Un gerente de AFAP, la jefatura de los bancos, ¿no podían poner un peso más? Tenemos la pandemia, un asunto de colapso, ese es el problema; no le digo que sea una política definitiva, pero si tenemos una debacle tenemos que tener medidas excepcionales. En un momento excepcional de crisis como esta, los hombros más fuertes del país tendrían que haber puesto mucho más para darle una mano a la gente que estaba jodida, ese es el único reproche que tengo”, afirmó Mujica.

El exmandatario también opinó sobre los ajustes en el presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que anunció el gobierno. A su entender, “los científicos patean poco, están lejos de la mosca y el que no llora no mama. Cargo con la cuota de responsabilidad que me corresponde, el sistema político ha cometido globalmente el error de no priorizar el apoyo de los recursos a la investigación científica y a los que hacen ciencia; se deberían atacar esas deformaciones, pero no cortar la canilla de los recursos”.

Así como lo hizo en su columna de M24 este martes, Mujica volvió a hablar sobre “la propaganda del gobierno”: “Es genial, ha logrado una maravilla, desde ese punto de vista hay que sacarse el sombrero: bajó salario y jubilación, hay una fuerte desocupación, aumentó la gente en la calle, las pymes tienen una crisis bárbara... Sin embargo, la gente lo apoya y está contenta. Ha logrado una proeza”.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respondió a los dichos de Mujica sobre el asesor en comunicación del presidente, Roberto Lafluf. Según dijo en Las cosas en su sitio: “La gente no es tonta. Uno puede matizar la realidad, pero no puede cambiarla. Acá no hay maquillaje”.

Para Mujica “la pandemia es blanca, le dio una mano bárbara; el gobierno la supo aprovechar, no tiene ninguna responsabilidad pero se ubicó bien en la coyuntura y lo supo aprovechar. No sé lo que va a pasar, pero evidentemente la gente no se reúne, la oposición el recurso que tiene son las calles y no las puede utilizar, hay una influencia notoria de la opinión del gobierno en todos los medios oficiales, las patronales respiran, las pymes van haciendo lo que pueden, les va bastante bien dentro de las dificultades del país”.