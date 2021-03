El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, se reunirá el jueves con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, con el de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y con las autoridades de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para analizar los recortes en el presupuesto para 2021 de esa unidad ejecutora. Al divulgarse el Plan Operativo para este año se conoció que respecto de 2019 los recursos para investigación se recortan 43,7%, para formación de investigadores en 30,3% y en acceso a literatura científica en 51,3%.

“El impacto que tienen esas disminuciones es gigante, muy negativo”, aseguró Radi en entrevista con el programa Mejor hablar, de M24, este lunes. Consideró que la situación es “muy preocupante” y dijo tener “todas las esperanzas de que esto se pueda corregir y vamos a trabajar para eso”.

“El ministro Da Silveira nos ha trasladado que la agencia se encontró con un conjunto de compromisos asumidos en la administración previa que dejan un margen de gasto muy escaso para este año. Sobre eso queremos entender, queremos enterarnos”, explicó, pero dijo que “es potestad del Ejecutivo destinar recursos para no afectar becas” o incentivos para la inversión en equipamiento de alto porte. Respecto de los fondos concursables para proyectos de investigación, Radi dijo que “del 100% de los presentados 50% fue considerado excelente, y de ese 50% sólo se financió un quinto de cada uno; es decir, se terminaron financiando 10% del total de los presentados, lo que genera un gran desánimo en la comunidad académica”, explicó.

Radi no quiso referirse a la expresión de Da Silveira, quien dijo que en 2019 “hubo una fiesta” en la ANII con el uso de los fondos utilizados. Según Radi, que ha participado en “múltiples comités de evaluación”, el trabajo ha sido transparente, sólido, y se ha financiado un número muy bajo de proyectos”. Apuntó que no se refiere al área de innovación porque no ha trabajado allí.

“Espero que se pueda conseguir una señal de mejoría, porque la comunidad científica está muy alertada, sobre todo la comunidad científica de los jóvenes”, dijo Radi, que insistió en que “el rol de la ciencia quedó totalmente claro” en el marco de la pandemia.

El futuro del GACH

En abril, cuando se cumpla un año de la formación del GACH y cuando esté avanzado el proceso de vacunación, se podría dar “la desescalada del proceso y el retorno de cada uno de nosotros a nuestras actividades”, comentó Radi en relación al futuro del grupo asesor del Poder Ejecutivo. “Siempre quedó claro que el proceso del GACH tenía un inicio, un desarrollo y un fin, no vino para eternizarse ni quedarse para siempre”, dijo, y reafirmó que fue “una construcción ad hoc que se hizo en un momento de emergencia”.

“Una vez iniciado el proceso de vacunación y si vamos viendo que los números empiezan a bajar, que la ocupación en CTI efectivamente cae, sería buen momento para ir cerrando esta etapa, y poder dejar al gobierno una serie de recomendaciones para mantener este asesoramiento científico al desarrollo de las políticas públicas”, opinó, y añadió que es “un asunto de justicia personal e institucional” ir volviendo a las actividades de investigación en cada una de las instituciones en las que trabajan los coordinadores y los más de 60 científicos que integran el GACH.

Sobre el vínculo futuro entre el gobierno y la ciencia, Radi consideró que el Poder Ejecutivo “tendrá que buscar las formas creativas” para lograr ese asesoramiento, que por parte del GACH “seguramente se vaya haciendo más esporádico, y el gobierno tendrá que asignar funciones a través de distintas herramientas, convenios o proyectos financiados”.