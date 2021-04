Según contó este miércoles el intendente de Salto, Andrés Lima, el presidente Luis Lacalle Pou les planteó en la reunión del martes que no se ha reunido con el Frente Amplio (FA) porque no tiene buen vínculo con el presidente de la fuerza política, Javier Miranda. “Sabido es que el presidente no tiene buena relación con Javier Miranda, y eso hace que no se haya podido generar o dar hasta el día de hoy esa reunión, que me parece que es necesaria entre el presidente de la República y el presidente de la principal fuerza política del Uruguay”, opinó el intendente frenteamplista en diálogo con Mejor hablar, de M24.

Lima contó que fue “el propio presidente” quien “lo expresó” en el encuentro que tuvieron el martes junto a los otros dos intendentes frenteamplistas, Carolina Cosse (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones). “Planteó expresamente que no tenía buen relacionamiento”, y que “por eso hasta el día de hoy no se han reunido”, añadió Lima.

Andrés Lima, el 20 de abril, en conferencia en la Torre Ejecutiva. Foto: Federico Gutiérrez

El jerarca comunal consideró que “tiene que darse esa reunión” entre el gobierno y el FA, ya que el encuentro del martes fue “una reunión institucional”, centrada en temas de gestión. “No fuimos los tres intendentes en representación del FA, porque no nos corresponde. Hay autoridades elegidas a través de una elección abierta, en 2016, donde participaron 100.000 frenteamplistas y se eligieron autoridades”, explicó, y planteó que “ojalá” se concrete el encuentro. “Creo que es lo que todo el sistema político espera”, añadió.

En enero, el presidente de la República se reunió sí con Marcos Carámbula, expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) durante el último período de gobierno del FA. La reunión fue luego de que Carámbula y otros referentes de la salud del FA firmaran una carta dirigida al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la que se planteaban caminos alternativos para la adquisición de vacunas.

Lima recordó que este martes Cosse propuso conformar una mesa de trabajo con representación de los partidos políticos e instituciones como el PIT-CNT, las cámaras empresariales, la Universidad de la República.