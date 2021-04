Comités de base del Frente Amplio (FA) en Argentina, sindicatos y partidos políticos del país vecino iniciaron una campaña para promover la recolección firmas de uruguayos radicados en Argentina para interponer el recurso de referéndum contra 135 artículos de la Ley 19.889, ley de urgente consideración (LUC). Las organizaciones invitan a los uruguayos residentes en Argentina, con credencial vigente, a firmar para “defender derechos adquiridos por los uruguayos a lo largo de toda su historia democrática”. “Como en el año 2004 las y los uruguayos que viven en la Argentina pueden incidir en el curso de la historia de su país, ejerciendo su responsabilidad ciudadana”, afirman en un comunicado.

La campaña “con prisa y sin pausas” para “derrotar el proyecto regresivo de la LUC” comienza por ubicar a uruguayos y uruguayas que tengan la credencial cívica vigente (esto es que estén en el padrón electoral)”, y explicarles los motivos del referéndum. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a la diaria que la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) hizo una “contribución solidaria en poner sus locales a disposición de los uruguayos, para dar su apoyo desde una perspectiva logística”, pero resaltó que “la campaña es de los uruguayos que viven en Argentina”.

Consultado sobre el ritmo de recolección de las firmas, el dirigente estimó que ya se alcanzó “la mitad de las necesarias” y consideró que se va a dar “un envión muy importante” el 1º de mayo, en las jornadas de recolección que se van a hacer en distintos barrios y puntos del país. Ese mismo día se va a anunciar en conferencia de prensa la cantidad de firmas recogidas.

Daniel Pisciottano, secretario de organización del FA en Argentina, explicó que una de las tareas de los organizadores es informar a sus compatriotas sobre los objetivos de la campaña, pero consideró que es “más fácil explicar qué es la LUC, ya que es algo que seguramente [el expresidente argentino Mauricio] Macri la hubiera hecho y aquí ya se padecieron muchas consecuencias de esa política, que es exactamente la misma”.

El dirigente sostuvo que la campaña en el país vecino enfrenta algunas dificultades, como sucede en nuestro país. “La pandemia aquí está tan fuerte como ahí. Por otro lado, el sistema de salud está bastante sobrecargado y tenemos cierre de todo de 20.00 a 6.00. Como si fuera poco, aquí las distancias son grandes; a veces recorrés 45, 50 o más kilómetros por una o dos firmas, sin salir de la ciudad”, explicó Pisciottano. Según dijo, “casi nadie se acerca a un comité a firmar”, porque la mayoría de los que los integran son mayores de 60 años, y no se puede “estimular que se movilicen con riesgo a infectarse, y después cargás con un compañero grave o muerto”. Según dijo, la campaña se va “haciendo como se puede”.

El comunicado está firmado por comités del FA, Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, CTA de los Trabajadores, Confederación Latinoamericana y el Caribe de Trabajadores del Estado, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria, Asociación Trabajadores del Estado, Frente Grande y Unidad Popular (de Argentina).

Coordinadora contra Toda la LUC entregó nota a Argimón en respaldo al proyecto del FA para suspender plazos

Referentes de la Coordinadora contra Toda la LUC entregaron una nota este miércoles a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, en respaldo al proyecto de ley que elaboró el FA para suspender el cómputo del término para la entrega de las firmas para el referéndum, que está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Aunque la iniciativa fue presentada por uno de los promotores de la campaña para derogar 135 artículos de la LUC, el proyecto es extensivo a “cualquiera de las leyes dictadas por el Estado uruguayo” mientras rijan las restricciones al derecho de reunión.

En la carta, los colectivos hicieron una exposición de motivos muy similar a la del proyecto de la oposición, en la que alegan que un recurso de referéndum “es un derecho” que requiere, “para su ejercicio pleno por la ciudadanía, de una actividad política previa” que implica “reuniones” y “concentraciones de personas con mayor o menor amplitud”, algo que está impedido por las “razones sanitarias” y “la limitación del derecho de reunión y la prohibición de aglomeraciones”.

“Las circunstancias señaladas ponen en evidencia que al ser afectado, legítima pero gravemente, el derecho de reunión, quedan minoradas las posibilidades de ejercicio pleno del derecho a la participación política por vía de referéndum”, argumenta la coordinadora, que también recurre al “principio de que al impedido por justa causa para el ejercicio de sus derechos no le corren los términos”.

En diálogo con la diaria, María Delia Cúneo, integrante de la coordinadora, afirmó que “más allá” de las posiciones ya manifiestas del Partido Nacional y el Partido Colorado en contra de esta petición, “parecía importante presentarlo y argumentarlo, porque hay un tema de derechos humanos, de garantía del ejercicio de un derecho constitucional, que nos parece que debería ser tenido en cuenta”. Cúneo agregó que no se trata de “una medida especial que reforme la Constitución ni mucho menos”, sino que es un proyecto que se aprueba con mayoría simple y que “lo que hace es garantizar el derecho a la ciudadanía a la información y a los tiempos suficientes como para tomar posición”.

Consultada respecto del ritmo de recolección de las firmas, Cúneo admitió que “se ha enlentecido bastante” en la actualidad “por la cantidad de personas que por una razón u otra tienen que permanecer en cuarentena”. “Hay una retracción muy importante de las personas a salir, hay una cuestión de mucho miedo e incertidumbre y a eso se le agregan las medidas restrictivas del derecho de reunión y demás, que hacen todo un panorama complejo”, aseguró.

Por su parte, Gabriel Malespina, quien también integra la coordinadora, sostuvo que “la recolección de firmas está muy complicada, porque hay poca gente juntando firmas en las calles”. “Estamos en la etapa de ir a buscar las firmas, pero es complicado. No hay mucho militante, esa es la realidad. Yo pensé, en algún momento, que con 700, 800 personas que se pusieran a juntar firmas todos los días se iba a llegar a la cantidad. Hoy te puedo decir que no sé si se va a llegar, por lo menos del lado de Contra Toda la LUC”, manifestó. En su opinión, la campaña contra 135 artículos “tiene más chance porque el aparato es más grande y tienen un poco más de gente, pero también está en dudas, porque no se ve mucha militancia”.

Por otra parte, Malespina afirmó que la decisión de respaldar el proyecto presentado por el FA no cosechó unanimidad en los colectivos que promueven la campaña contra toda la ley, y que se formó un “subgrupo” que analiza presentar un proyecto independiente, que también pida la suspensión del cómputo pero que no surja de un partido político.