El proyecto redactado por los senadores del Frente Amplio (FA) para suspender el cómputo del término para la entrega de firmas para la interposición del recurso de referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) ingresó este miércoles a la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta. La iniciativa surgió a propuesta de la Comisión Prorreferéndum, en el entendido de que la situación de la pandemia se agravó en comparación con el año pasado, lo cual impide a las organizaciones y los militantes desarrollar la tarea con normalidad.

El texto presentado por la bancada frenteamplista se compone de dos artículos y una extensa exposición de motivos. El primer artículo declara “suspendido el cómputo del término de un año para la interposición del recurso de referéndum contra las leyes”, establecido en el artículo 79 de la Constitución y en el artículo 27 de la Ley 16.017, “durante la vigencia del límite al derecho de reunión” dispuesto por las leyes 19.932 y 19.941, y el segundo artículo establece que el cómputo se retomará “el día hábil siguiente al cese de la limitación del derecho de reunión”.

Si bien se indica que el proyecto tiene por objeto regular la suspensión del cómputo del término para la interposición de un recurso de referéndum “contra cualquiera de las leyes dictadas por el Estado uruguayo” en este período, se hace mención directa a la campaña que se está realizando contra 135 artículos de la LUC, que se aprobó el 9 de julio de 2020. Actualmente hay tiempo hasta el 9 de julio de este año para recolectar las cerca de 700.000 firmas que se requieren para interponer el recurso.

Los legisladores argumentan que el referéndum es “un derecho que se desprende del derecho de participación política” reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales ratificados por Uruguay, y que “no caben dudas” de que para llevar adelante un recurso de este tipo se requiere de “una actividad política previa de expresión de pensamientos, difusión de razones, persuasión y convencimiento” que normalmente se desarrollan “través de reuniones que implican, sea de forma pública o privada, concentraciones de personas con mayor o menor amplitud”, algo que está impedido por la vigente limitación al derecho de reunión.

A su vez, se argumenta que para recolectar las firmas se requiere de la “comparecencia personal de cada persona habilitada para votar, el estampado de su impresión dígito pulgar derecho y de su firma”, una “actividad que normalmente es realizada por los promotores del referéndum en lugares en los que ya hay personas agrupadas, que además conlleva a la aglomeración de personas con voluntad de suscribir el acto recursivo”.

Los senadores apelan al antecedente de la postergación de las elecciones departamentales y al “principio de que al impedido por justa causa para el ejercicio de sus derechos no le corren los términos”. En definitiva, señalan que el proyecto “no busca prorrogar el plazo constitucional de un año sino que, en aplicación del referido principio, tiene por objeto suspender el cómputo del plazo durante la vigencia del límite al derecho de reunión [...] reglamentando en este contexto específico el cómputo del plazo constitucional, pero respetándolo y manteniéndolo incólume”.

Bancada del FA pide tratar proyecto que presentó Astori para gravar capitales en el exterior La bancada frenteamplista presentó una moción para tratar de forma grave y urgente el proyecto de ley que elaboró el senador Danilo Astori que propone gravar capitales en el exterior del país. Esta iniciativa, que contiene un artículo único, grava con una alícuota de 2% los depósitos, préstamos “y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior” del país al 31 de diciembre de 2021, siempre que superen el mínimo no imponible del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF). En el caso de sujetos pasivos al impuesto a la renta a las actividades empresariales el tributo se aplicará siempre, sin mínimo no imponible. Además, se determina que dicho impuesto se liquidará con base en una declaración jurada, y que la no declaración total o parcial de los bienes gravados configurará una “defraudación” y “será sancionada con la multa máxima por defraudación a aplicarse sobre el impuesto correspondiente a los bienes no declarados”.

PN y PC no acompañarán la iniciativa, CA lo analizará en su Mesa Política

Dado que los votos del FA no alcanzan para la aprobación de este proyecto, la iniciativa debe contar con el respaldo de, por lo menos, tres senadores y ocho diputados de la coalición. Sin embargo, buena parte de la coalición ya manifestó que la propuesta no es de recibo: el lunes, el directorio del Partido Nacional resolvió no acompañar esta solicitud, y en la misma línea se manifestó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado en su sesión del 5 de abril.

En tanto, Cabildo Abierto (CA) aún no ha dado a conocer su posición. El lunes, el senador Guido Manini Ríos informó en su cuenta de Twitter que recibió, junto con su par Guillermo Domenech, al presidente del FA, Javier Miranda, y al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para interiorizarse en la propuesta. Luego de la reunión, Domenech dijo a Montevideo Portal que CA esperaría a conocer el proyecto para tomar una decisión, y según dijo el senador Raúl Lozano a la diaria, esta definición se adoptará en la reunión de la Mesa Política del partido que se desarrollará la próxima semana.