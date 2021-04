Durante esta semana hubo conversaciones entre diferentes jerarcas del gobierno para preparar los anuncios que se realizarán la próxima semana, si bien la intención inicial era presentarlos en esta. Una fuente oficial comentó que la postergación se debió a que se busca “un anuncio más integral” de medidas, para lo que trabajan en los roles principales el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Consultado por la diaria, Mieres dijo que no va a adelantar las medidas, pero señaló que se apuntará a brindar ayudas tanto a trabajadores como a empresarios de los rubros afectados por las medidas de restricción de la movilidad anunciadas en marzo. Esto en referencia a rubros como el turismo, los espectáculos y la cultura, el deporte y la educación.

Los anuncios llegarán luego de una semana en que aparecen voces en los partidos socios de la coalición que insisten al gobierno en que debe promover un mayor gasto para enfrentar la pandemia y sus efectos. Mieres indicó que el Partido Independiente “está en esa línea” porque considera que más allá de lo realizado hasta el momento, “tiene que haber [nuevas] ayudas y se deben seguir generando iniciativas” que apunten a los sectores perjudicados.

Desde el Frente Amplio (FA) se insistió en el reclamo al gobierno de atender a los sectores que perdieron ingresos, como los cuentapropistas que se quedaron sin su fuente laboral por la menor movilidad y la caída del consumo.

“Más que anuncios hay que reclamar política y gestión. El gobierno está acostumbrado a anunciarnos que va a anunciar algo, y luego nos dice que los anuncios se van a hacer después. El país necesita decisiones impostergables para atender la crisis económica, social y sanitaria, pero se ve un componente importante de demora en la toma de decisiones”, dijo a la diaria el senador del FA, Alejandro Sánchez.

En la última conferencia de prensa que encabezó el presidente Luis Lacalle Pou el miércoles de la semana pasada, aparte de anunciar la extensión de una serie de medidas ya vigentes hasta fin de mes —la virtualidad de las clases fue la más relevante— y descartar acciones más estrictas para el control de la pandemia, el mandatario adelantó que próximamente se darían a conocer apoyos para los sectores más afectados.

Uno de esos rubros es el turismo, y el ministro Germán Cardoso presentó, la semana pasada, un paquete de medidas al presidente que fueron respaldadas el lunes por el Partido Colorado —al que pertenece el jerarca—. Aún no está claro si Economía llevará todos los planteos, pero Cardoso propone la exoneración de los aportes patronales y del pago de impuestos —IRAE e Impuesto al Patrimonio— para las firmas del sector; que el Estado adelante la contratación de servicios de turismo social a ejecutar en 2022 y 2023; ampliar las líneas de crédito, y renovar los beneficios del Plan Verano —una serie de apoyos anunciados en octubre—.

Sin embargo, no se contempla un reclamo del Sindicato Único de Gastronómicos y Hoteleros de asegurar un ingreso acorde al salario mínimo nacional (17.930 pesos) a más de 10.000 personas del sector que se encuentran en seguro de paro y perciben hoy un monto inferior a 10.000 pesos, debido a que la renovación del subsidio hace que lo percibido se reduzca cada mes.

En declaraciones hechas este jueves a Teledoce, el senador blanco Gustavo Penadés dijo que “las medidas económicas que se tomarán de acá en adelante serán escalonadas”, en virtud de que “todavía no es muy cierta” cuál será la “posible fecha de finalización” de la pandemia y sus impactos. Explicó que para el gobierno “en un plazo prudencial” -producto de la vacunación- deberían bajar los contagios y los casos graves, pero “el coronavirus lamentablemente seguirá existiendo porque ahora la vacuna no garantiza la absoluta inmunidad” por la aparición de mutaciones, como la hallada en Brasil, y que ya está esparcida por el territorio uruguayo.

Sánchez, del FA, remarcó que la demora en la toma de decisiones genera que los problemas crezcan en su gravedad. “Si tengo apendicitis y no la trato, deriva en una peritonitis que es más grave. Lo mismo pasa con lo sanitario, no se tomaron medidas para restringir más la movilidad y hoy el problema es mayor. Igual lo vinculado a la pobreza, no se asiste y se va hacia una destrucción del tejido social”, expresó.

Añadió que un “área a priorizar” que está desatendida por el gobierno son los trabajadores cuentapropistas: “Si tengo un trabajo formal, aunque mi empresa cierre porque cayó la actividad no pierdo todo el ingreso, pero el cuentapropista sí, y son los que caen en la pobreza, porque no tienen una malla de contención”.

El senador del FA también apuntó que “las Pymes, que generan el 67% de los puestos de trabajo, están exhaustas porque tienen problemas de mercado al haber caído el consumo porque se redujeron los salarios, se aumentó tarifas e impuestos, y ahora bajó la movilidad”. Dentro de los rubros que requieren de ayuda “urgente”, incluyó a todos quienes tienen relación con la cultura y los espectáculos, así como la organización de eventos y fiestas.