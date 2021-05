Según los datos dados a conocer el domingo por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), actualmente hay 33.696 uruguayos cursando la covid-19, de los cuales cerca de 500 están en CTI –494 según el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 537 según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI)–. A su vez, el domingo se produjeron 61 muertes con este diagnóstico, con lo cual la cifra de fallecimientos asciende a 3.871, y en la semana que terminó se rompió dos veces el récord de casos en lo que va de la pandemia: el jueves se registraron 4.581 casos y el viernes, 4.604.

La situación epidemiológica en Uruguay ha empeorado en los últimos días y los científicos e investigadores advirtieron por un aumento sensible de la movilidad en las últimas semanas. Este escenario preocupa tanto en el oficialismo como en la oposición, aunque las causas que le atribuyen son diferentes, así como las soluciones.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sostuvo en diálogo con la diaria que la situación, “obviamente, preocupa mucho”, y consideró que es necesario “sentarse y conversar tranquilos” para tener “identificado el diagnóstico de lo que efectivamente sucedió” antes de proponer nuevas medidas. En ese sentido, recordó que el ministro de Salud, Daniel Salinas, atribuyó el pico a la movilidad del Día de la Madre, y señaló que “el dato del sábado da la sensación de que pudo haber sido un pico, porque bajó” la cantidad, pese a lo cual opinó que es necesario “esperar” por lo que suceda en los primeros días de la semana.

Por otra parte, Mieres se refirió a la reapertura de los free shops y los gimnasios prevista para este lunes, y sostuvo que ese paso “ya está” dado, por lo que “el tema es ver qué hacemos a partir de mañana”. Esos negocios se encontraban cerrados desde el 23 de marzo.

“Nosotros estamos tan preocupados como todos”, aseguró el senador nacionalista Jorge Gandini, quien atribuyó el crecimiento de los números a la percepción del riesgo de la ciudadanía, que “ha bajado muchísimo en relación a abril del año pasado”, afirmó. El legislador, que integra la Comisión Especial que se creó en la Cámara de Senadores para el seguimiento de la pandemia, opinó que “hay una fatiga social importante”, lo que dificulta el cumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno.

Gandini consideró que la apertura de los free shops y los gimnasios “es una decisión complicada, pero que tiene respaldo”: “Lo de los free shops surge a partir de una minuta de comunicación de toda la Cámara de Diputados, [y] lo de los gimnasios no mueve la aguja, porque es con mucho protocolo y mucha restricción”, aseveró. Por otro lado, admitió que se cometió “un error” al restringir el horario de los shoppings el Día de la Madre de 12.00 a 20.00. “Debimos haberlo abierto de 8.00 a 00.00, para que la gente se distribuyera; lo que pasó es que la gente se concentró en ese horario”, afirmó. En ese sentido, consideró que se debe manejar la posibilidad de ampliar los horarios de los comercios y la flota de ómnibus en Montevideo.

En la misma línea, el presidente de la comisión de seguimiento de la pandemia, el senador nacionalista Gustavo Penadés, dijo a la diaria que la situación sanitaria “sigue siendo delicada” y que, si bien “a todos nos hubiera gustado que la tasa de contagios hubiera iniciado un proceso descendente, eso lamentablemente por ahora no se constata”. “Sí se ve que, por suerte, el ingreso de enfermos a CTI está medianamente estabilizado y se alejó el peligro de saturación de los CTI. [Pero] hay un tema de movilidad que sigue siendo alto, más de lo que debe ser”, consideró.

Para Penadés, la explicación de este fenómeno es que “la población inició un proceso de saturación” en el que “se van naturalizando los datos y comienzan a ser un dato más de la escena, lo cual no es deseable”. “Otra razón no debería existir. Creo que influye mucho la alta tasa de vacunación, que a mucha gente le genera la sensación de ‘yo ya estoy inmunizado’”, opinó el legislador. Sin embargo, a su entender, no es necesario “revisar” las medidas hasta ahora adoptadas. Por el contrario, “lo que hay que seguir [haciendo] es vacunando y cuidándonos cada uno de nosotros”, apelando “esencialmente a la responsabilidad”, manifestó.

Fuera de control

Para los senadores frenteamplistas Alejandro Sánchez y Daniel Olesker, ambos integrantes de la comisión, el gobierno de Luis Lacalle Pou se aferró a una estrategia sanitaria que ha fracasado y que explica en buena medida el escenario complejo que atraviesa la pandemia. Para Sánchez, “estamos viendo una situación terrible” que se explica porque “el gobierno fracasó, en 2021, en su estrategia sanitaria, y estamos pagando las consecuencias de ello”. “El gobierno se ha enamorado y se ha aferrado a una estrategia que fracasó”, opinó el senador, y consideró que “un gran problema del gobierno es que toma medidas a destiempo y, por tanto, no tienen el efecto y la profundidad que podrían tener si las hubiese tomado oportunamente”.

En tanto, Olesker manifestó que “es evidente que la situación está fuera de control, y esa situación tiene que ver con la no adopción de medidas que restrinjan la movilidad”. Para el senador socialista, hay un “nexo directo entre política sanitaria –más bien, no política sanitaria– y el resultado que tenemos” al día de hoy. El legislador señaló que el martes, cuando sesionará nuevamente la comisión, los miembros del oficialismo llevarán una devolución sobre las propuestas presentadas por el FA, pero consideró que “parece haber una tesitura de asumir que la única política sanitaria que el MSP está adoptando es la de la vacunación y que, por lo tanto, todos los costos en vidas, enfermedad, secuelas, etcétera, hasta la llegada de la inmunización, son costos que no está dispuesto a combatir”.

En cuanto a la reapertura de los free shops y los gimnasios, los legisladores de la oposición coincidieron en que no es el mejor momento para “ampliar movilidades”, sino para restringir la movilidad, pero resaltaron que eso debe acompañarse con una compensación económica, para no “perjudicar” a los sectores.