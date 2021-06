El lunes Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto (CA), presentó una propuesta para crear una nueva comisión investigadora sobre la fallida regasificadora y los negocios de Gas Sayago. El anuncio se hizo en la misma tarde que Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado (PC), solicitó crear otra investigadora por “la justificación de licencias irregulares a los integrantes” del sindicato de profesores Fenapes. En la reunión de bancada de la coalición del lunes, tanto colorados como el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI), mostraron su malestar por no haber sido avisados por parte de CA sobre el anuncio.

Cal reconoció a la diaria que los integrantes de la coalición “se sorprendieron un poco” porque “no esperaban” el planteo sobre la regasificadora. “No dejó de ser el anuncio de una propuesta que se la hicimos a la coalición un par de horas más tarde”, dijo. El diputado entiende que “no da para horrorizarse” con el procedimiento.

“Yo no he visto que haya que avisarle todo a la coalición. Yo al menos no lo he notado por parte de los demás miembros de la coalición”, expresó Cal. “Cada uno tiene su impronta” y “sus procederes”, agregó. “Hace pocos días veíamos a Ope Pasquet [diputado colorado] reprochar que se había pintado la frase de Larrañaga y es un miembro de la coalición, del PC. Yo no vi que nadie se horrorizara”, sumó el cabildante.

“Son muy sensibles los políticos. Yo no estoy acostumbrado a lidiar con ellos”, comentó Cal, que entiende que “a veces los sesgos personales juegan en contra de cualquier proceso en el Parlamento” —aclaró que no hace referencia a este caso específico, pero que “puede serlo—. A su vez, añadió que “el primero en votar dividido dentro de la coalición fue el Partido Nacional, que aprobó junto al Frente Amplio la ley de aeropuertos [que habilita la concesión de terminales en el interior”], y nadie se horrorizó”.

Cal contó que la decisión de presentar la propuesta “fue algo que se tomó a nivel de partido”. Guido Manini Ríos, senador y líder de CA, apoyó al diputado y reafirmó que era un tema que se “había conversado en el seno del partido”, según informó el semanario La Mañana.

Los temas parlamentarios “hay que consultarlos”

“No nos gustó la forma, nos hubiera gustado enterarnos antes que por la prensa. No avisaron a ningún partido. No sé cómo son los procesos de decisión de CA”, declaró el colorado Schipani a la diaria. “La investigadora que presenté, hace casi un mes que la coalición está al tanto, que hablamos entre los coordinadores, que nos pidieron información, que lo fuimos madurando. Y se hizo público el planteo cuando ya estaba toda la coalición de acuerdo”, explicó.

Schipani dijo que hay “cuestiones a perfeccionar”, “a mejorar en los relacionamientos” y “en compartir la información”, aunque compartió con Cal que “cada partido tiene su individualidad”. “No tenemos que consultar todos los temas, ahora, aquellos temas parlamentarios para los que requiere el voto de los integrantes de la coalición creo que sí hay que consultarlos”, indicó.

Schipani explicó que la bancada del PC aún no se pronunció sobre la comisión investigadora presentada por CA, pero que “siempre son proclives a investigar todas aquellas circunstancias que lo ameriten”.

El diputado del PN, Rodrigo Goñi, dijo a la diaria que el anuncio de promover una investigadora por la regasificadora causó “sorpresa” en filas nacionalistas y opinó que es necesario esperar a que terminen las auditorías de UTE para analizar el tema.

Iván Posada, diputado del PI, se enteró “un rato antes de la reunión de coordinación de la coalición” sobre el anuncio acerca de la regasificadora. Según relató a la diaria, cree que fue “inoportuno” lo ocurrido, porque Schipani estaba presentando la solicitud para otra comisión investigadora esa misma tarde.