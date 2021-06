El expresidente Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado y de Batllistas, sector al que pertenece el ministro de Turismo, Germán Cardoso, consideró que al pedir la renuncia del secretario de Estado el Frente Amplio (FA) “está procurando tapar las noticias que han salido de Gas Sayago, de Antel. Salen pidiendo renuncias... ‘la renuncia de la semana’, porque ahora está dedicado a pedir renuncias últimamente”, afirmó en declaraciones a la radio Universal.

El FA solicitó la renuncia de Cardoso después de que el fiscal Jorge Vaz señalara que el ministro tuvo conversaciones para pedir “información reservada y favores” con Fernando Pereira, coordinador general de la Jefatura de Policía de Maldonado, que fue imputado con prisión el miércoles. La investigación en su contra se formalizó por cinco delitos: revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina.

Sanguinetti consideró que el que involucra a Cardoso “es un episodio que ha tenido una repercusión desmesurada, para empezar el propio fiscal dice que no hay ninguna apariencia delictiva en esas conversaciones, no entiendo mucho por qué lo hace público”, apuntó Sanguinetti.

El expresidente justificó las llamadas de Cardoso a Pereira, “un funcionario en funciones, por cosas que no eran de beneficio personal. Si hay picadas y hay ruido, ¿a quién va a llamar? Se llama a la Policía”. “En todo caso, si el fiscal dice que no hay nada para perseguir y el fiscal de Corte lo ratifica, me parece que el asunto no da para más”, opinó, y aseguró que de las conversaciones entre ambos no surge que haya “ningún beneficio particular” para el ministro.