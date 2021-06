Durante la entrevista que el presidente Luis Lacalle Pou brindó a Subrayado, de Canal 10, el martes, dejó varias frases para verificar: cifras de vacunación, ocupación de camas de CTI, cifras de inoculados en el interior del país y las medidas tomadas tras las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) el 7 de febrero, entre otras.

Aquí se verifican siete frases del presidente durante esa entrevista. Algunas resultaron ser verdaderas, otras son engañosas y otras resultaron falsas.

“Hay un documento del GACH de febrero. En el imaginario colectivo dicen que el documento ha sido ninguneado. Ese documento, más menos, proponía 27 medidas. ¿Sabés cuántas medidas tomó el gobierno? 24 y media. De las 27 medidas que proponía el GACH el 7 de febrero, adoptó 24 y media. Las que no son: la circulación nocturna de 0.00 a 6.00 -la movilidad nocturna es menos de 5%, teníamos el mecanismo legal de las aglomeraciones y las fiestas clandestinas-, la otra era cortar la circulación interdepartamental -no es posible hacerlo en nuestro país- y después, la medida de la que se tomó la mitad es el cierre de bares y restoranes. Esas son las dos medidas y media que el gobierno no tomó”.

Como ya informó la diaria, en las recomendaciones del GACH había más de “dos medidas y media” que el gobierno no adoptó.

La suspensión de torneos deportivos profesionales y de eventos sociales, las restricciones más estrictas de ingreso al país, el límite de aforo en el transporte departamental y la imposición del teletrabajo en el sector privado no esencial también se encontraban entre las recomendaciones.

En cuanto a las clases presenciales en educación inicial y primaria, el informe del GACH dice “considerar la suspensión de clases en educación inicial y primaria en períodos de corta duración”. Esta medida fue adoptada temporalmente por el gobierno, pero el regreso a clases en esos niveles se produjo antes de que se cumplieran los niveles recomendados para hacerlo en los distintos indicadores.

No creo que funcione un lockdown. En otros países han saltado los casos. La estrategia no es la única; son las medidas que ya tomamos y la vacunación masiva, casi como en ningún otro país del mundo.

Uruguay se encuentra entre los diez países que más están vacunando a su población. Según los datos de Our World in Data, el dataset de estadísticas de covid-19 que elabora la Universidad de Oxford, cerrados al 1° de junio, con 52,68% de la población inoculada con al menos una dosis, Uruguay se encontraba en el octavo lugar, por detrás del líder Israel (62,99%), Canadá, Reino Unido, Mongolia, Bahréin, Chile y Hungría.

El 4 de abril escuchamos que iban a colapsar los CTI. Pasó el tiempo, hubo un trabajo enorme de la gente de la salud, una apuesta importante del gobierno en llevar las camas a más de 1.000 y hoy el sistema no se ha saturado.

Es cierto que las unidades de cuidados intensivos no colapsaron, pero su situación sigue siendo complicada, incluso con el aumento de camas. Según los datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), de las 1.046 camas de CTI que estaban operativas al 1° de junio, 823, es decir, 78,7%, permanecían ocupadas y 569, 54,4%, por pacientes con covid-19.

Según el Monitor de Ocupación de Centros de Cuidados Críticos en Uruguay, que es actualizado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), al 2 de junio hay 826 camas ocupadas de 1.050 disponibles, una ocupación de 78,6%. A su vez, 555 de esas camas son ocupadas por pacientes con covid-19, lo que representa 52,8%.

Además, la SUMI ha advertido que no se ha dotado de los suficientes recursos humanos necesarios para atender el aumento de camas de las unidades de cuidados intensivos.

Las camas de CTI de covid van dos días que bajan; tenemos el problema de que cuando baja la temperatura hay otros ingresos, por lo general.

Según los datos proporcionados por la SUMI, el 26 de mayo había 1.029 camas operativas, de las cuales 547 estaban ocupadas por pacientes con covid-19. Ese número creció el 27 a 557 camas ocupadas de 1.035, el 28 a 565 de 1.046, el 29 a 575 de 1.042, el 30 a 583 de 1.042, bajó el 31 a 564 de 1.039 y volvió a aumentar el 1° de junio, esta vez a 569 de 1.046 disponibles. Analizándolo porcentualmente, la ocupación de camas de CTI por covid-19 fue de 53,2% el día 26, 53,8% el 27, 54% el 28, 55,2% el 29, 56% el 30, bajó a 54,3% el 31 y volvió a subir el 1° a 54,4%. Es decir que las camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con covid-19 no bajaron durante los últimos dos días, sino que tuvieron una baja de un día en medio de una semana de aumentos.

Mientras tanto, el Sinae, en su reporte diario sobre la situación del coronavirus en Uruguay, informó que había 507 camas ocupadas el día 26, 523 el 27, 542 el 28, 539 el 29, 548 el 30, 539 el 31 y 537 el 1° de junio. Los datos del Sinae indican dos días de baja en las camas ocupadas por paciente con covid-19, pero para el 2 de junio los datos del Monitor de Ocupación de Centros de Cuidados Críticos marcan una nueva suba a 555.

A la par de esta situación, las camas ocupadas por pacientes que no tenían covid-19 eran 236 el 27 de mayo (23,3%), aumentaron a 240 el 28 (baja porcentual a 22,8%), bajaron a 233 el 29 (suba porcentual a 23%), a 223 el 30 (baja porcentual a 21,4%), subieron a 242 el 31 (suba porcentual a 23,3%) y a 254 el 1° (suba porcentual a 24,3%), según los datos de la SUMI.

Al 2 de junio, el Monitor de Ocupación de Centros de Cuidados Críticos del Sinae marca que hay 250 personas en cuidados críticos por motivos ajenos al coronavirus.

En este caso sí se puede confirmar que en los últimos dos días hubo un aumento de casos de internaciones en cuidados intensivos no relacionadas con la covid-19, aunque este miércoles se produjo una nueva baja.

Hay una reducción de la internación en CTI de 95% en Sinovac y 99% en Pfizer, hay una reducción de la mortalidad de 97% en Sinovac y 80% en Pfizer, por la franja etaria a la cual se vacuna. Hoy, en números gruesos, hay un tercio vacunado del país y dos tercios que no.

Según los datos del Monitor de datos de vacunación, a las 13.30 de este miércoles, 29,46% de la población, casi la tercera parte, fue inoculada con las dosis de una vacuna contra la covid-19.

Además, el informe preliminar sobre vacunación divulgado el 27 de mayo señala que 57% de las personas que fueron inoculadas con dos dosis de Coronavac, tras cumplir los 14 días de aplicación de la última, no presentaron casos positivos de covid-19. Entre los que sí dieron positivo, efectivamente 95% no requirió internación en cuidados intensivos. Y en el caso de Pfizer, segmento en que la mayoría de los inoculados son personas mayores de 70 años, 75% no presentó casos de covid positivo y 99% no requirió internación en CTI. La mortalidad en los vacunados se redujo 97% en el caso de Sinovac y 80% en el de Pfizer.

“También hay 114.000 vacunados, arrancó de atrás Rivera. Un día habían quedado 2.500 vacunas sin dar en dos días. Se hizo un gran trabajo desde la salud pública, desde el gobierno departamental y hoy Rivera es uno de los mejores departamentos [en vacunación]”.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), Rivera cuenta con una población estimada de 109.255 personas, por lo que la cifra de 114.000 vacunados en ese departamento se vuelve imposible. Además, según los datos del Monitor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, a las 13.30 horas de este miércoles había 63.002 residentes en Rivera que se dieron al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus (59.215 en un vacunatorio del departamento) y 47.150 de ellos que se dieron la segunda. Incluso sumando las dosis se llegaría a 110.152 actos vacunales. De los ocho departamentos con más de 100.000 habitantes, sólo Montevideo, Canelones y Maldonado inocularon a más de 100.000 personas hasta el momento.

Sí es correcto que Rivera está entre los mejores departamentos en materia de vacunación de acuerdo con su población. Es el cuarto departamento con mayor porcentaje de vacunados de primera dosis, con 57,67% (luego de Flores, con el 61,58%, Durazno con 61,54% y Florida con 58,96%, y el segundo con mayor porcentaje de segundas dosis proporcionadas, con 43,16% (Durazno tiene 47,64%).

Hay que terminar con la demagogia un poquito, por lo menos. La crítica de la oposición es el tema de los free shops. Me imagino que estarás informada de que en Diputados se votó por unanimidad la vuelta de los free shops. Es un poco raro que se diga una cosa y que se haga otra.

El 12 de mayo se votó en la Cámara de Representantes una minuta en la que se solicitaba “la aspiración del Cuerpo para que se proceda a la reapertura de los comercios que operan en régimen de free shop”, en la que se señalaba que el pedido se realizaba tomando en cuenta “la disminución de los casos activos registrados en los departamentos fronterizos con la República Federativa del Brasil y al sustancial avance de la vacunación contra el covid-19”. El texto se votó a raíz de un acuerdo previo entre los partidos de la coalición de gobierno y el Frente Amplio.

En Twitter, la diputada frenteamplista Bettiana Díaz reconoció que su partido votó la minuta, aunque advirtió que “se venían planteando muchas alternativas” y que “las condiciones de apertura de los free shops como se dio la resolvió el Poder Ejecutivo”.

El presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Alfredo Fratti, dijo en una rueda de prensa el 31 de mayo que él había pedido que los free shops pudieran habilitar la venta por internet. Ese mismo día reconoció a El País que votó la minuta “por disciplina partidaria”.