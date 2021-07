No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Además de los factores políticos, uno de los detonantes de la renuncia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, fue la suspensión de las exportaciones de algunos cortes de carne a China, explicaron fuentes ministeriales a la diaria.

En mayo se habían suspendido temporalmente las exportaciones del frigorífico BPU a China luego de detectarse errores en el etiquetado de algunos cortes de carne. El hecho llevó incluso a la remoción de los directores de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, y de Industria Animal, Gustavo Rossi.

Este jueves, tras el recambio de la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se habilitó nuevamente al frigorífico de Durazno a exportar carne al mercado asiático. La decisión fue adoptada tras una reunión entre el embajador chino, Wang Gang, y el canciller Francisco Bustillo.

Luego de la conversación del Canciller Bustillo con el Embajador de China Wang Gang se recibe hoy la noticia de que la suspensión al frigorífico BPU fue levantada y puede comenzar a operar de inmediato. pic.twitter.com/1GiDDxnyLj — Cancillería Uruguay (@MRREE_Uruguay) July 1, 2021

Uruguay exporta trimmings -recortes de cortes de carnes- a diferentes mercados, entre ellos Estados Unidos y China. Estos recortes se utilizan en particular para la elaboración de carne picada. “El problema no era la carne, sino el nombre que se le había puesto en la etiqueta”, explicó tras el episodio el entonces presidente del Instituto Nacional de Carnes, Fernando Mattos, actual ministro de Ganadería. “Hay un protocolo entre China y Uruguay que fue firmado en 2018 y expresamente dice que esa denominación no debe ser incluida en los productos exportados”, agregó en una entrevista con Desayunos informales.