Orsi fue consultado también por su visión general de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou. El intendente aseguró que no tiene “claro el plan o el proyecto que tiene el gobierno, no visualizo un proyecto de país. Es cierto que la pandemia hizo ruido, generó dificultades que no estaban previstas, la situación sanitaria se puso al principio de los problemas de nuestra gente, pero hoy ya aparece el empleo con otra contundencia”.

“Estaría bueno ver el modelo, me faltan elementos o me falta una dosis de optimismo, pero no veo rumbo, ojalá me esté equivocando”, opinó Orsi.

Con respecto a la candidatura de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, afirmó que está “contento con la aparición” del nombre del dirigente sindical. “Nos hace mucho bien, lo respeto, lo admiro, tiene una capacidad de articulación necesaria, un hombre de diálogo, con una militancia en el movimiento sindical, por supuesto, pero también en nuestra fuerza política, creo que estamos encontrando el rumbo que pensábamos”, agregó.

Aseguró que no hay conflictos entre el rol sindical y político, porque cuando se confirme oficialmente su candidatura dejará su rol en la central sindical: “los movimientos sociales y empresariales se vinculan a la actividad política con mucha transparencia, es saludable, todos sabemos quién es Fernando y de donde viene, sería un buen interlocutor con el gobierno, tiene la experiencia del diálogo con el ámbito empresarial y con el gobierno”, indicó.