El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, había anunciado en mayo de este año que en octubre, cuando se conmemora el bicentenario del departamento, celebraría la “inmunidad de rebaño” con una “gran fiesta”, “llámese Durazno Rock u otra fiesta, que si Dios quiere nos permita reencontrarnos a todos los uruguayos”.

Sin embargo, a pocas semanas de la fecha, Vidalín descartó poder llevar a cabo el festival. Según dijo a Punto de encuentro, de Radio Universal, estuvo viendo que en Países Bajos se llevó a cabo un festival al que concurrieron 20.000 personas y dijo que luego hubo 1.000 contagios. “Si llego a hacer un festival de esas características en Durazno y tengo 50 [contagios], me cuelgan”.

Vidalín sostuvo que no puede adelantar una fecha para la realización de Durazno Rock, pero, según dijo, están trabajando para “llegar a febrero con el festival de folclore”.

El puente ferroviario

El intendente de Durazno se volvió a referir al proyecto para desmantelar el puente ferroviario, en el marco del proyecto Ferrocarril Central: “Si me cambian el puente, me voy, claro que me voy. Tengo la ilusión y la confianza en las autoridades nacionales”, reiteró. El intendente sostuvo que en el pliego y en el contrato firmado con UPM no se menciona la posibilidad de cambiar el puente, sino de reforzarlo.

Señaló que forma parte del patrimonio y la identidad de los duraznenses. “Yo cuando era gurí, cuando aún no había jueguitos ni internet, jugábamos a los cowboys ahí arriba del puente”, recordó.

Consultado sobre si estaría de acuerdo con la realización de un puente alternativo, respondió: “¿Y la diferencia de costos quién la pone? Es un tema que no corresponde a los duraznenses”, acotó, y agregó que el gobierno de Durazno tiene previsto en su presupuesto inversiones a cinco años orientadas a lo social, lo deportivo y lo educativo.