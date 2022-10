El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Pablo Inthamoussu, concurrió este martes a la comisión de Legislación de la Junta Departamental de Montevideo (JMD) junto al director de la división de Transporte, Pablo Menoni, a raíz de una solicitud del edil nacionalista Javier Barrios Bove en el marco del estudio de dos licitaciones, una para paradas de ómnibus y otra para la construcción de un estacionamiento subterráneo en la zona del obelisco.

Sin embargo, al llegar se dio cuenta de que ni Barrios Bove ni ningún otro edil de la coalición multicolor estaban presentes en la sesión. La situación provocó la molestia en algunos ediles del Frente Amplio (FA), como Nicolás Lasa, quien explicó a la diaria que con la presencia de los curules del oficialismo en Montevideo se alcanzó el cuórum necesario para que se realice la sesión. Sin embargo, cuestionó que la presencia de los jerarcas fue “a iniciativa” de los opositores y “no concurrió ninguno”.

En este sentido, planteó que “una vez más se confirma que a la oposición en Montevideo no le interesan las respuestas, no le interesa lo que tiene para decir el Ejecutivo ni conocer en profundidad los proyectos que están en consideración”, y que solamente están dedicados a “oponerse a las transformaciones” que se plantean para la capital. Sentenció que se trata de “una oposición que siempre dice que no y no da ninguna señal de trabajar en conjunto” con el oficialismo, y que está desplegando una estrategia de “cuanto peor, mejor”.

Consultado por la diaria, Barrios Bove, promotor de la iniciativa de juicio político a la intendenta Carolina Cosse, aseguró que no pudo asistir a la sesión porque estaba “terminando de cerrar los fundamentos para el juicio político”, y que avisó con tiempo a la comisión. Apuntó que “hace una semana, cuando se hizo la convocatoria” a Inthamoussu, “no estaba sobre la mesa el tema del juicio político”, que se instaló el viernes pasado, “y hay un tema de prioridades” por el que este martes decidió dedicarse a la fundamentación que debe presentar ante el Senado.

Barrios Bove cuestionó que, “como tantas veces que la presidenta” de la comisión, la edila frenteamplista Estela Pereyra, “suspende porque ella no puede ir, sabiendo que el miembro convocante no podía ir, se podría haber recoordinado la fecha” de la sesión. “Yo no estaba ni de vacaciones ni tomando sol”, expresó.

A la sesión tampoco concurrieron ninguno de los otros ediles blancos y colorados. la diaria consultó al curul del Partido Colorado Matías Barreto, vicepresidente de la comisión, quien argumentó que hubo “un error” de parte de quienes se encargan de informar sobre las convocatorias porque enviaron dos correos electrónicos distintos con “una doble citación” para la misma comisión, una para las 14.15 y otra para las 15.45, la primera para la comparecencia de las autoridades y la segunda para una presentación de una iniciativa de un edil del FA.

Afirmó que se generó una “confusión” y que, en su caso, asistió a la segunda citación, aunque fue el único edil multicolor que lo hizo. Barreto afirmó que no se trató de algo “particular con Inthamoussu” y que su inasistencia “no corresponde a una cuestión política”.