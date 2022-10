El expediente con el pedido de un juicio político a Carolina Cosse aún no ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde los nueve integrantes –cuatro del Frente Amplio (FA), tres del Partido Nacional (PN), uno del Partido Colorado (PC) y uno de Cabildo Abierto (CA)– deberán dirimir si hay mérito para poner en discusión la destitución de la intendenta de Montevideo. Sin embargo, antes de que el partido empiece a jugarse en la cámara alta, todos los caminos conducen al naufragio para la solicitud realizada semanas atrás por los ediles blancos y colorados.

Es que para que se apruebe la destitución de la intendenta capitalina se requieren los votos de dos tercios del Senado (única cámara que interviene en el asunto), cantidad a la que ningún partido de la coalición multicolor, ni todos sumados, alcanzan. Pero incluso dentro de la Comisión de Constitución y Legislación es probable que se conforme una mayoría en contra del juicio político, pese a que ello no sería determinante, porque la interpretación que hacen los legisladores consultados por la diaria para esta nota es que la comisión es un órgano asesor y no se puede atribuir la responsabilidad de descartar la medida.

Lo que probablemente suceda es que, una vez recibida la denuncia de los ediles, se ofrecerá a las partes involucradas hacer sus descargos y, luego, con todos los elementos sobre la mesa, se emitirá un informe en mayoría y otro en minoría para que el plenario del Senado tome la decisión final.

El senador del PC que integra la comisión es Pablo Lanz, del sector Ciudadanos, dirigido actualmente por el ministro de Ambiente, Adrián Peña. En diálogo con la diaria, Lanz manifestó que el pedido de un juicio político contra Cosse parece “excesivo” y que en todos sus años como edil de Florida convocó a sala a intendentes “y en varias oportunidades esos intendentes se hicieron representar” por otros jerarcas de la comuna, como hizo la frenteamplista en esta ocasión, “y vaya que pedidos de informes no te contestan, y si por eso entramos en un juicio político, habrá 19 juicios políticos seguro”.

Más allá de esta postura que, en principio, no es afín al juicio político, manifestó que va a “esperar a ver qué es lo que están mandando los ediles” para solicitar una medida de ese tipo. “No amerita juzgar el comportamiento de un jerarca departamental por la no respuesta de pedidos de informes o, ante una convocatoria para ser interpelado, ser representado por un jerarca de la intendencia. Eso es algo de todos los días en todos los gobiernos departamentales. Habrá excepciones. Quienes estuvimos muchos años en una Junta Departamental hemos atravesado todo esto y no iniciamos la acción de juicio político”, sentenció.

De hecho, uno de los ediles de Ciudadanos, Gustavo Facciola, declaró a MVD Noticias que había reconsiderado su posicionamiento inicial con respecto al juicio político, para el que dio su voto al igual que el resto de los ediles de la coalición multicolor. En conversación con la diaria, Facciola dijo que no firmó los fundamentos del juicio político que se enviarán en el expediente que ingresará al Senado. “Para mí fue una situación medio incómoda, porque si bien entendí el tema jurídico, me pareció un poco excesivo”, dijo con respecto a la votación. Sin embargo, agregó que después habló con Lanz y con Peña, y compartieron “que era excesivo”.

El otro edil de Ciudadanos, Tulio Tartaglia, sí firmó los fundamentos del juicio político porque “hubiera sido jodido haberlo votado y no haberlo firmado”. Si bien “no estaba para nada de acuerdo” con la medida impulsada por el resto de los curules de la coalición, en todo caso “la reconsideración tuvo que haber sido antes de que se votara, cuando estábamos en las negociaciones de si se hacía juicio político o no”.

Tartaglia afirmó que Cosse violó la Constitución al no contestar pedidos de informes “en tiempo y forma” y luego al no comparecer por este tema ante la Junta. No obstante, analizar su continuidad en el cargo “fue una medida muy exagerada”. Por otro lado, el edil destacó que, de la coalición multicolor, sólo él y Facciola se quedaron a escuchar la exposición de los jerarcas de la comuna que comparecieron en lugar de Cosse.

Por su parte, el senador de CA Guillermo Domenech, presidente de la Comisión de Legislación y Constitución, ya había declarado que consideraba un “circo mediático” el pedido de juicio político, pese a ser “jurídicamente correcto”. A su vez, la bancada de senadores del PN había decidido respaldar el accionar de los ediles, pese a diferencias internas sobre el asunto. Consultada por la diaria, la senadora Graciela Bianchi, integrante de la comisión, dijo que va a “esperar a estudiar la situación” cuando llegue el expediente, y que se va a “enfocar en el punto de vista jurídico”. “Para mí lo jurídico está por encima, siempre, de lo político”, señaló, y agregó: “El análisis que vamos a hacer es jurídico, de verdad, y después políticamente tomarán las decisiones en el pleno”.