La contratación de la empresa Kirma Services por parte del Ministerio de Turismo en 2020, que saltó a la agenda pública por las irregularidades constatadas en 2021 tras la denuncia del exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, tuvo varias instancias en fiscalía, una comisión investigadora en el Parlamento y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Este lunes, sin embargo, tuvo otro mojón: el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, decidió archivar la denuncia contra el entonces ministro y actual diputado colorado –luego de su renuncia por este mismo caso– Germán Cardoso.

Según comunicó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, la decisión del fiscal Rodríguez se debe a que, “a su juicio”, si bien “puede haber irregularidades desde el punto de vista administrativo”, no hay “delitos que ameriten un reproche penal”.

Se trata de “un archivo sin perjuicio”, lo que implica “que si surgen nuevos elementos puede eventualmente abrirse nuevamente la investigación”. De todas formas, las investigaciones respecto de la contratación misma de Kirma, que implican a quien figuraba como colaborador honorario de Cardoso, Elbio Rodríguez, y al adscripto del exministro, Daniel Reta, siguen activas.

Sanguinetti: “Un año de sufrimiento para el diputado Cardoso”

Ni bien se supo que se archivó la causa, hubo repercusiones políticas. El secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, dijo en rueda de prensa que tenía “la absoluta convicción de que no había delito”, por lo tanto, piensa que es “la resultancia natural”. “Pero un año de sufrimiento para el diputado Cardoso no deja de ser un año de mucho sufrimiento”, acotó.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien integró la comisión investigadora, expresó a la diaria su conformidad con el archivo de la causa, porque “estuvo ajustado a lo que habían sido las conclusiones de los miembros de la coalición en la investigadora”.

“Nosotros habíamos dicho que no existía un hecho que pudiera ser calificable como delito, y eso fue lo que resolvió el fiscal. Así que señalo la conformidad. Nosotros pretendíamos que el tema fuera dirimido por la Justicia, eso se dio, así que ya no hay más nada para opinar”, finalizó.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, quien fuera presidente de la comisión investigadora, dijo a la diaria que repasó su intervención en la Cámara de Diputados del año pasado sobre este tema y recordó que ya había señalado que tanto en la administración de Liliam Kechichian como en la de Cardoso en el Ministerio de Turismo hubo “actos discrecionales” que “pueden ser discutibles o no, compartibles o no, pero eso no configura un delito”, porque “una cosa es discrecionalidad y otra es arbitrariedad”.

“Entonces, lo que dice el fiscal es eso: se cometieron actos que desde el punto de vista administrativo pueden tener, según quien lo califique –yo no digo que considere eso-, irregularidades, porque no se sigue la regla formal en materia de procedimiento, pero que, siguiendo un proceso alternativo, está consagrado también en las normas administrativas y legales, por lo tanto, no hay una vulneración de la norma; hay, en todo caso, una aplicación discrecional”, sostuvo.

Así las cosas, para el diputado Rodríguez, “lo que viene sucediendo hasta ahora no es más ni menos” que lo que él dijo “un año atrás”. “Nosotros estamos particularmente muy tranquilos con el trabajo de la comisión, más todavía cuando las expresiones del fiscal fueron justamente en este sentido. Y a nosotros nos da la tranquilidad de que esos tres meses de trabajo que tuvimos en la comisión investigadora no fueron, como algunos intentan hacer aparecer, un mamarracho o que no se investigaba, porque tan mal orientados no estábamos”, finalizó.

Olmos: “Cardoso es tan responsable como sus asesores”

El diputado del Frente Amplio (FA) Eduardo Antonini, que fue el denunciante de Cardoso en la investigadora parlamentaria, subrayó en rueda de prensa que, de todas maneras, la causa sigue, con los dos asesores de Cardoso como indagados. Además, resaltó que en el dictamen dice que hay “graves irregularidades administrativas”, que es “lo mismo que dijo Tabaré Viera cuando asumió” como cabeza del ministerio.

“Se confirmó que se conformaban facturas sin haber recibido los servicios; hay un juicio de una empresa que quiere cobrar un dinero de algo que supuestamente, según el ministro Viera, es un trabajo que no se hizo, o sea, que hay muchísimas irregularidades. Se comprobaron todas las cosas que dijimos, solamente que el fiscal no consideró que hasta ahora haya una figura penal, pero sí las irregularidades”, indicó.

A su vez, el diputado del FA Gustavo Olmos, que integró la comisión investigadora por el tema Cardoso, subrayó en Twitter que la fiscalía “prosigue la investigación por el caso Kirma y otros respecto de los asesores de Cardoso –Reta y Rodríguez–, y no descarta imputar a Cardoso de haber pruebas”. Destacó que el fiscal entendió que existieron graves irregularidades de parte del denunciado y “entiende que esas irregularidades no son perseguibles desde el punto de vista penal”.

“Sin embargo, el fiscal entiende que Cardoso no tuvo intención de cometer las graves irregularidades que cometió. Nosotros creemos en la inteligencia del exministro y sostenemos que sí actuó con voluntad inteligente”, sostuvo Olmos. Agregó que, si bien cree que de la investigación del caso Kirma “surgirá que Cardoso es tan responsable como sus asesores”, de todas maneras solicitarán “el reexamen por otro fiscal de los otros hechos denunciados y de la responsabilidad del exministro en ellos”.