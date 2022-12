Respecto a la noticia que trascendió este lunes, sobre el archivo por parte del fiscal Gilberto Rodríguez de la denuncia contra su antecesor, el exministro de Turismo Germán Cardoso, por las irregularidades en la contratación de la empresa Kirma Services, Viera dijo tomarlo “como una buena noticia en cuanto a que la Fiscalía archivó su caso indicando que no encuentra figuras delictivas, como había sido denunciado”.

Sobre si cambió en algo la compra de publicidad en el Mintur luego del caso Cardoso, el jerarca aseguró que se rigen “estrictamente por la normativa, por las leyes”, y anunció que en el último año no se reiteraron “gastos que puedan haber sido observados”. “Seguimos trabajando como debe trabajar el Estado”, aseguró.

“Nunca se quitó el respaldo político a Cardoso, cada persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que ha comprobado la justicia es que no hubo delitos”, agregó, y entendió que “irregularidades administrativas pueden haber en cuanto a que no se contempló determinada instancia, como se expresa en el dictamen del fiscal, pero lo importante es que acá no ha habido delitos”.