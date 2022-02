Tras la intervención del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, este domingo, Uruguay cambió su postura y adhirió a la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condena la invasión de Rusia a Ucrania. La postura inicial de Uruguay de no adherir a esta declaración había motivado discrepancias en la coalición, y en declaraciones consignadas por Telemundo este lunes, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consideró que hubo “algún tipo de distorsión en alguna interpretación” que “hizo que quizá en la primera instancia Uruguay no firmara”.

La vicepresidenta, Beatriz Argimón, también opinó que “la posición de Uruguay estaba más que clara” desde un inicio, porque “es la del presidente de la República”, quien había condenado el ataque al pueblo ucraniano en rueda de prensa y en redes sociales.

Esta marcha atrás en la decisión adoptada por el canciller, Francisco Bustillo, y trasladada a la OEA por el representante uruguayo en ese ámbito, Washington Abdala, es un “papelón internacional” para Uruguay, en la opinión del diputado frenteamplista Daniel Caggiani, que asumirá la banca de Eduardo Bonomi en el Senado en la próxima semana.

Entrevistado este lunes por Informativo Sarandí de la radio Sarandí, Caggiani recordó que no es la primera vez que Lacalle interviene para revertir una decisión adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “Ya nos había pasado con el conflicto en Medio Oriente y la posición de Uruguay, que el presidente cambió después de reunirse con el embajador de Israel en Uruguay”, recordó el legislador, en referencia al episodio que culminó con el cese del entonces director de Asuntos Políticos, Pablo Sader, en setiembre de 2020.

Caggiani, que integra la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, aclaró que no cuestiona “la legitimidad del presidente en hacer lo que hace, porque tiene todas las atribuciones constitucionales para hacerlo”, pero opinó que “la política exterior no se puede llevar a los bandazos”, “en función de lo que pase o el tironeo que tenga dentro de la coalición, sino que tiene que tener definiciones como país, porque, además, nos representa a todos”. Para Caggiani, la política exterior uruguaya “es un área del gobierno muy débil” debido a los “problemas en la interna de la coalición”, y recordó que Bustillo es el segundo canciller en lo que va del gobierno –el primero fue Ernesto Talvi, que renunció al cargo en julio de 2020–.

El diputado del Movimiento de Participación Popular adelantó que la interpelación a Bustillo por estos temas es una posibilidad: “Al paso que va no sé si dentro de un mes no termina interpelado; no sé si por nosotros o por el propio oficialismo”, apuntó. Para Caggiani, Bustillo es “un ministro sin cartera”, en el sentido de que “no manda: la Torre Ejecutiva le dice lo que tiene que hacer y lo hace públicamente. A mí me da la sensación de que le hacen bullying”, manifestó.

Por otra parte, Caggiani dijo que personalmente la posición inicial de cancillería le había parecido la correcta, porque plegarse a la resolución de la OEA implica “tomar partido por uno de los países”: “Había actuado bien, era una posición bastante mesurada. La OEA es un organismo que tiene una legitimidad relativa, y a lo que está apostando [Uruguay] es a construir una mirada común en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, que empieza hoy”, sostuvo. El legislador de la oposición consideró que el origen del problema está en la “centralidad de la política en Presidencia” y que esto “debilita la posición del propio canciller, que es un hombre que tiene que salir a negociar con terceros países cosas importantes”.