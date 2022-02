No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Uruguay cambió su postura y adhirió este domingo a la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condena la invasión de tropas de Rusia a Ucrania. La modificación se hizo a pedido expreso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, según informó Diario del Este y confirmaron a la diaria fuentes de la Presidencia.

El presidente interpretó que fue un error de la cancillería ordenar a Washington Abdala, embajador de Uruguay en la OEA, no adherir al grupo de 24 países que habían firmado la declaración, y entonces exigió cambiar la posición. Así las cosas, el organismo internacional informó este domingo sobre las 16.00 que Uruguay adhería a la declaración, a diferencia de lo que había ocurrido el viernes sobre las 21.00.

La declaración a la que adhirió Uruguay ya había sido firmada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela (cuyo representante en el organismo responde al líder opositor Juan Guaidó).

El texto indica que estos países “condenan enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa y pide la retirada inmediata de la presencia militar y el cese de cualquier otra acción militar en ese país”. Además, “hacen un llamado enérgico a la Federación Rusa para cesar inmediatamente sus hostilidades, desescalar, retirar todas sus fuerzas y equipos de Ucrania y volver a la vía del diálogo y la diplomacia para la solución de controversias”.

La postura inicial de Uruguay de no adherir a esta declaración había motivado discrepancias de parte de un socio de la coalición de gobierno, el Partido Independiente, a través de su diputado Iván Posada, quien la calificó de “lamentable”. “¿Cómo se explica que la representación uruguaya en la OEA no haya acompañado con su voto esta declaración? ¡Lamentable!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Consultado por la diaria, Posada dijo que su posición era “compartida” en su partido. “En una instancia como estaba planteada, Uruguay debía apoyar esa declaración. Había que acompañarla, era lo que correspondía, dada la posición que había tomado el propio gobierno uruguayo”, dijo, en referencia a un comunicado de la cancillería y declaraciones de Lacalle Pou. El diputado entendió que, con el cambio reciente, “el presidente ha tomado una decisión que corrige” lo que “era un error”.

Otros países que no adhirieron a la declaración son Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. En un comunicado emitido este sábado por la cancillería uruguaya se afirmaba que Uruguay “ha expresado su clara condena a la violación de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania por parte de fuerzas militares de la Federación Rusa, considerándola una violación del derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizado asimismo la necesidad de que el conflicto sea resuelto por medios pacíficos”.

“Nos moviliza lo que acontece, nos duele lo que acontece, y por eso para nosotros urge salir de esta situación cuanto antes, para resolver civilizadamente el conflicto”, dijo Abdala en la reunión virtual del viernes de la OEA. Además, Abdala recordó que Uruguay cree en el principio “de abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier Estado” y retomó la resolución de las Naciones Unidas de 2015 con los acuerdos de Minsk, que obligan a “respetar la soberanía, la independencia y la integridad de Ucrania”.

En tanto, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, dijo a la diaria que la decisión inicial de Uruguay “llamó la atención porque evidentemente no estaba acorde” con lo que había declarado Lacalle Pou ni con lo que había expresado la cartera que dirige Francisco Bustillo.

Lozano dijo que la comisión que integra deberá pedir “una aclaración de qué fue lo que pasó”, porque hubo una “contradicción”, aunque “capaz que ni siquiera” haya necesidad de eso si el Ministerio de Relaciones Exteriores emite una comunicación respecto de los motivos de la decisión tomada el viernes. Lozano consideró que el tema “tiene la gravedad de que se nota como una contradicción” que pudo haber sido “por error”, pero “una vez que se escuchen las explicaciones de qué fue lo que pasó, que obviamente deben existir, me parece que no da para mucho más”.

Mientras tanto, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, manifestó a la diaria que “evidentemente hubo una comunicación que no llegó”, porque “si el presidente de la República se había expresado en determinado sentido en redes sociales y manifestaciones públicas, también la cancillería cuando emitió la declaración, estaba claro cuál era la posición de Uruguay”. En este sentido, entendió que “evidentemente no hubo” una “consulta” al presidente sobre si adherir o no a la declaración el viernes.

A pesar de que “llamó la atención” cómo actuó el embajador uruguayo en la OEA, Rodríguez resaltó que, “enterado de la situación”, Lacalle Pou “hizo lo que tenía que hacer” y “no le tembló el pulso” para ordenar el cambio de postura.

Otra que se expresó al respecto fue la vicepresidenta, Beatriz Argimón, quien, según declaraciones consignadas por Telemundo, aseguró que “la posición de Uruguay estaba más que clara” desde un inicio, porque “es la del presidente de la República”.

Según informó el diario El País ayer, desde la cancillería inicialmente ordenaron a Abdala que no firmara una declaración que no concitara unanimidad entre los países miembros, tal como ocurrió. Fuentes oficialistas indicaron a la diaria que esta es una postura que la secretaría de Estado ya ha tomado en otras instancias. Otros países que no adhirieron a la declaración son Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador y Nicaragua.

En un comunicado emitido el sábado por la cancillería uruguaya se afirmaba que Uruguay “ha expresado su clara condena a la violación de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania por parte de fuerzas militares de la Federación Rusa, considerándola una violación del derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando asimismo la necesidad de que el conflicto sea resuelto por medios pacíficos”.