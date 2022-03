No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Fernando Pereira está rodeado de gente que se acerca a saludarlo y a sacarse fotos con él. Una pantalla gigante sobre un escenario ubicado en la esquina de 18 de Julio y Bulevar Artigas, que mira en dirección a la plaza Independencia, está a punto de transmitir la cadena nacional de la Comisión del Sí para el referéndum del domingo. Varios cientos de personas acaban de arribar luego de haber iniciado una marcha desde la explanada de la Universidad de la República en una movida que se denominó el “banderazo”.

Empieza la pieza audiovisual. Habla el actor César Troncoso y dice que apoya la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), “para evitar que Uruguay, aun con buena voluntad, retroceda muchos pasos”. Sostiene que en este “pequeño gran país podemos y tenemos que construir la felicidad colectiva” y que “aumentar las diferencias y las injusticias no es el camino”. Subraya que por el Sí votan personas de todos los partidos políticos: “Tenemos que sumar, tenemos que ser optimistas, valientes, saber que esta no es una causa partidaria, así lo entendieron cientos de miles que pusieron su firma y cientos que se sumaron después y son de todos los colores. Esta causa es por los derechos y libertades de mujeres y hombres”.

“Antes de votar, te invito a pensar, a reflexionar, a comprender realmente lo que es mejor para vos y para la mayoría, porque de eso se trata vivir en sociedad”, concluye, y la cadena continúa con la participación de varones y mujeres que llaman a votar el domingo. Se recalca que votan por el Sí personas de todas las tiendas partidarias y que “no se trata de ponerle palos en la rueda a nadie”, sino de que “el 27 de marzo todos podemos legislar”.

El mensaje apunta a que el referéndum no es “contra nadie”, sino que es a favor de la “gran mayoría de los uruguayos”, “sin una inflación que nos ahogue, sin incertidumbre por nuestros alquileres”. “No es cierto que esta ley no ha perjudicado a nadie, alcanza ver la suba de los combustibles en 2021”, sigue.

“La educación necesita recursos, más horas docentes, que no se cierren carreras de UTU, sobre todo en el interior, y que no se excluya a maestros y profesores de los gobiernos de la educación y de la reforma educativa, en la que poco se ha avanzado, por cierto”, continúa el mensaje y se escucha la primera ovación desde que empezó a correr el audiovisual. Luego, se señala: “La inseguridad sigue siendo una gran preocupación y no queremos temerles a los delincuentes y tampoco a la Policía”.

Los protagonistas del video también se refieren al proceso de aprobación de la LUC, una de las críticas que ha reiterado la Comisión por el Sí: “Queremos que las leyes no se aprueben de apuro, como sucedió con esta”. “El Sí es una causa positiva, los grandes problemas del país se deben discutir entre todos. El domingo votamos convencidas y convencidos de que tomamos la decisión más justa. Votamos Sí”, termina la cadena.

“Hasta la última hora del domingo”

Luego de escuchar el mensaje, el presidente del Frente Amplio (FA) conversó con los periodistas y afirmó que la cadena fue “muy conmovedora” y que tendrá un “impacto”, como “todas las acciones”, y llamó a la militancia a mantener los esfuerzos en los últimos días. “Mi madre, que habla con su vecino, tiene un impacto; los militantes que están saliendo hoy a todas las ferias tienen impacto; los dirigentes que estamos saliendo a dejar el alma en la cancha tenemos un impacto; y la cadena tiene un impacto. ¿Cuál es? Nunca nadie lo sabrá, pero sí sabemos que nos podremos mirar el domingo de noche a los ojos y decir: ‘Hicimos todo lo que pudimos para construir la victoria popular’”.

Según Pereira, “hay 100.000 frenteamplistas que todavía no tienen decidido su voto”, y por eso considera necesario que no afloje la militancia y se luche “hasta la última hora del domingo para construir una nueva mayoría que derogue los peores 135 artículos de una ley que nunca se debió haber aprobado”.

Consultado acerca de por qué se optó por convocar a Troncoso y a militantes para liderar la cadena, Pereira respondió: “La gente nos trajo hasta acá juntando 800.000 firmas, construyendo una elección pareja y nos va a llevar a la victoria popular”. También consideró que la cantidad de asistentes al “banderazo”, que partió minutos después de las 19.00 para llegar poco antes de las 20.00, es “formidable” y advirtió que “actos así, en Uruguay, pueden hacer muy pocos”.

Pereira sabe que la última palabra, a nivel masivo, la tiene el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la noche de este miércoles, cuando lidere una conferencia de prensa. Al respecto, dijo que seguramente no pueda verla en directo porque a esa hora estará en un acto en el interior del país, pero que luego lo hará. “Escuchar al presidente, lo escucho siempre, en primer lugar porque lo respeto y en segundo lugar porque mi tarea seguramente sea responder. No soy de los que creen que no hay que escuchar al que piensa diferente”, sentencia.

“La cadena de la gente”

El senador frenteamplista Charles Carrera comentó a la diaria que el audiovisual reproducido en las inmediaciones del Obelisco de Montevideo y en todos los canales de televisión uruguaya fue “la cadena de la gente”. “Nuestros ciudadanos fueron los protagonistas en toda esta etapa desde el momento de la recolección de las firmas”, dijo y agregó, en referencia a las organizaciones que aunaron esfuerzos para la derogación que “esto es una gran coalición cívica”.

A su entender, la cadena “fue bien diseñada porque representa la diversidad de los diferentes colectivos que estuvieron atrás de las firmas, las diferentes edades, los diferentes sentires”, y que se puso el énfasis “en los temas que representan lo peor de los 135 artículos de la LUC”. Agregó que tiene “expectativa” de que el Sí pueda alcanzar una victoria: “Lo que nos queda es pelear hasta el último momento juntando votos, rascando el fondo de la lata”.

En tanto, el también senador del FA Daniel Caggiani entiende que el mensaje estuvo destinado “a convencer a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no han definido su voto” y puso “en el centro” la “preocupación”, no sólo por el contenido de la LUC, sino por “la forma en como se discutió” y “la coyuntura en la que se está aplicando”.

En su opinión, el mensaje fue “acertado” y marcó “un tono adecuado de la campaña, que también es importante en el último tramo”. Igualmente, consideró que “estos mensajes no definen una elección”, pero la expectativa es “altamente positiva” y “hay un final abierto” que refleja “un cambio cualitativo en el escenario político electoral” desde que se empezaron a juntar las firmas para el referéndum.

Cantos y tambores

La movilización del martes comenzó en la tarde y terminó de noche, luego de la cadena, con varios espectáculos musicales. Uno de los momentos de más aplausos durante la previa de la caminata fue cuando arribó a la explanada de la universidad una pancarta que decía: “Que no te engañe un spot. Escribanos con conciencia social”. El mensaje iba en contra de la expresión de la Asociación de Escribanos del Uruguay en favor del No a la derogación. De hecho, en la jornada, desde la comisión del Sí se difundió una carta de algunos profesionales que indicaban que el mensaje del gremio “no representa a todos los escribanos y escribanas de este país”. La carta de los que se manifestaron en favor del Sí indicaba que la LUC es “de muy mala calidad democrática y jurídica” y “es un atropello a las más ricas prácticas democráticas de nuestro país”.

Durante la caminata, los militantes entonaron los clásicos cánticos de “Si esto no es el pueblo, el pueblo dónde está”, “El pueblo unido jamás será vencido” y “¡Uruguay, Uruguay!”. A mitad de camino se sumó una cuerda de tambores que musicalizó la movilización hasta el inicio del audiovisual. Al llegar a la esquina con Bulevar Artigas, ya había más gente esperando.

Según pudo saber la diaria en diálogo con diversos dirigentes frenteamplistas, la interpretación que se hace desde el partido es que a lo largo de la campaña se mejoraron los datos de opinión pública y, si bien permanece la ventaja del No en la mayoría de las encuestas, aún tienen esperanzas de vencer. “Puede pasar cualquier cosa”, señaló una fuente que advierte que el final “es reñido” y “abierto”, aunque “hay una ventaja para el No”.

Además, también consideran que, en caso de perder el referéndum, no necesariamente todas serán malas noticias. Hay quienes entienden que la campaña les permitió recorrer el país de tal forma que recuperaron el diálogo con algunos sectores de la sociedad con los que lo habían perdido. “Esta campaña, más allá del resultado, les dio cierta unidad de acción a los movimientos sociales en Uruguay, y eso, pensado en perspectiva para adelante, es un cambio importante”, indica una fuente que entiende que, “en lo subjetivo, “ya hay una ganancia” más allá del resultado.