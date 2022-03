El senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés y el exsenador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini cerraron este lunes el ciclo de debates de Canal 5 que anteceden al referéndum del domingo, en el que se decidirá sobre la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). En las instancias previas los intercambios fueron entre los diputados Felipe Schipani (Partido Colorado, PC) y Gonzalo Civila (FA), los senadores Liliam Kechichian (FA) y Germán Coutinho (PC) y el también senador Alejandro Sánchez (FA) y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez (PN).

En el debate se abordaron los temas seguridad (elegido por Penadés) y economía y empresas públicas (seleccionados por Michelini), y en un tercer bloque ambos presentaron sus mensajes finales.

Con respecto a la seguridad, Penadés aseguró que “los delitos vienen bajando sistemáticamente” gracias a la aprobación de la LUC, cuyos artículos buscan generar “mayor tranquilidad” en los ciudadanos. “No todo está bien, pero sí todo está mejor”, por lo cual “este es el camino por el que se debe continuar”, sostuvo.

En una línea similar a la que han utilizado otros referentes del oficialismo, en esta y otras oportunidades el legislador dijo que quienes se oponen a la LUC han sacudido “fantasmas” sobre cuál sería su impacto, sin que estos se hayan reflejado en la realidad. “No se puede hablar de desborde policial ni de gatillo fácil”, dijo en este sentido.

A su turno, Michelini puso en duda que la baja de los delitos anunciada por el gobierno esté vinculada efectivamente a la LUC y no a la reducción de la movilidad por la pandemia de covid-19, y aseguró que tanto las rapiñas como los homicidios bajaron cuando se estaba en los “picos” de la pandemia y subieron en otros momentos.

El principal argumento del integrante de la campaña por el Sí fue que los artículos de la LUC vinculados a la seguridad que se busca derogar “afectan la libertad” de las personas. “La libertad es esencial”, subrayó, antes de considerar que la población en general es expuesta a “sufrir lo que tiene que ser un combate a los criminales”.

Al hablar de economía y empresas públicas, Michelini se refirió a la suba de los combustibles, de las tarifas públicas y de productos de la canasta básica, como los huevos o el pollo. Recordó el compromiso de la coalición de gobierno de que no iba a subir las tarifas y sus críticas porque no se disponía una baja de los precios de los combustibles, pero a su vez el mecanismo instaurado por la LUC no garantiza que estos no aumenten todos los meses. En este sentido, aseguró: “No sé cómo va a hacer el gobierno para salir de esta” situación.

El exsenador también se refirió a la modificación que establece la LUC para la Ley de Inclusión Financiera, al permitir el regreso del pago de sueldos en efectivo si el empleador y el trabajador así lo prefieren. Aseguró que este y otros cambios a la norma no implican más libertad para unos y otros, sino que permiten que se cometan irregularidades. “Se abre la puerta a los malos empresarios”, opinó. “Eso va a la informalidad, a que no se generen mecanismos de transparencia”, agregó.

Penadés contradijo a Michelini y aseguró que la informalidad ha bajado desde el comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou. También se refirió a la regla fiscal, otro de los cambios en materia económica dispuestos por la LUC, y consideró que “es lo que le da a la ciudadanía la garantía de que [el gobierno] no va a gastar más de lo que se puede”, lo que se traducirá en un camino de crecimiento.

“Nos sentimos engañados”, reiteró Michelini en los mensajes finales, y mencionó a varias supuestas contradicciones entre lo que el ahora gobierno dijo durante la campaña y lo que está haciendo ahora. Ante esto, llamó a votar “con rebeldía” por el Sí.

“La que habla de la LUC es la realidad”, señaló por su parte Penadés, que durante todo el debate señaló supuestos efectos positivos de la norma en el país. “En dos años, nada de lo que se dijo que iba a pasar pasó”, repitió sobre el final.