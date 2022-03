No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente Luis Lacalle Pou comenzó su defensa de la ley de urgente consideración (LUC) en la conferencia de prensa de este miércoles resaltando el “respaldo jurídico” que da la norma a la Policía. En el último acto de la coalición en defensa de la LUC, el martes, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo tener la “sensación” de que si triunfa el Sí a la derogación de 135 artículos de la LUC en el referéndum del domingo, el lunes 28 de marzo “la Policía va a sentir que la sociedad le dio la espalda”. En el mismo evento, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que desde la campaña del Sí se buscó poner a la Policía en “el banquillo de los acusados” y se le faltó “el respeto al uniforme policial”.

La Policía también fue protagonista en el debate entre el senador nacionalista Gustavo Penadés y su par frenteamplista Mario Bergara, y en el del colorado Germán Coutinho y la frenteamplista Liliam Kechichian. En este intercambio, Coutinho expresó que los partidarios del No votarán “a favor de la Policía”, a lo que la legisladora respondió que desde el Sí están “a favor de la buena Policía”.

El martes, en una conferencia de prensa, la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, acusó al Frente Amplio (FA) de utilizar las denuncias de abuso policial que presentó días atrás con “fines políticos”, y el abogado del sindicato, Andrés Ojeda, dijo a VTV Noticias que Sifpom “no va a permitir utilizaciones políticas burdas y gratuitas a sus afiliados y trabajadores”. El gremio hizo las declaraciones luego de que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentara al presidente un informe sobre estas denuncias, según el cual en 45 de los 50 casos se formalizó al detenido y en ninguno hay policías formalizados.

“Siempre fuimos usados”, afirmó el secretario de Organización del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), Luis Clavijo, en conversación con la diaria. Consultado sobre la reiterada apelación a la figura policial por parte del sistema político en el marco de la campaña, el dirigente sindical señaló que “el caballito de batalla siempre fue la seguridad” y que los policías “siempre” fueron un botín electoral, aunque “ahora se nota más”, opinó. “Nos están llevando por un camino que a mí como ciudadano, ya no como integrante del SUPU, me preocupa [por] el día después”, confesó, y agregó que los ciudadanos sufren la inseguridad por igual, sin importar “el color político”.

La “politización” y sus consecuencias

Para el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera, la “politización” de la institución policial tampoco es nueva, sino que “es una constante” que “viene desde el anterior período electoral” y “comenzó con un ataque por parte de la [anterior] oposición a la seguridad y a la Policía”. Señaló que la Policía particularmente “es una institución vulnerable a los gobiernos de turno, que son los que le marcan la estrategia, porque la política está por encima” y “sufre esos vaivenes”, y pese a que los funcionarios no pueden manifestarse políticamente, “otros interpretan sus manifestaciones, que no son expuestas públicamente, y se subrogan ser la voz de la Policía”. Como ejemplo de esto se refirió a los comentarios de Delgado: “Esos comentarios que dicen que si gana el Sí la Policía deja de funcionar son una exageración”, afirmó.

Layera también se refirió a la polémica por las denuncias de abuso policial que presentó la oposición, y al respecto dijo que se trata de denuncias “reiteradas en este tiempo por parte de diferentes corporaciones, no sólo de una partidaria”, y que no significan “que la totalidad de la Policía está actuando incorrectamente. Existen hechos y hay denuncias, y eso se tiene que dirimir en las vías que están establecidas, y no en declaraciones”.

A su entender, esta “politización” de la institución policial “tiene consecuencias y va a tener consecuencias, indudablemente”, puesto que “está integrada por individuos” que hacen distintas “interpretaciones” de los mensajes políticos. “Esta situación de decir que queremos una Policía respaldada, más fuerte, más empoderada, respetada, está reflejando la orden de acatar el espíritu que transmite la parte política que está gobernando, que esa es la dirección por la que tiene que ir”, analizó, y en ese sentido agregó que “la mayoría de los policías serán siempre mesurados, pero puede haber otros que no lo sean”.

En nombre de la Policía

“No sé quién es Delgado para considerarse intérprete de la Policía”, afirmó el senador del Movimiento de Participación Popular y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior Charles Carrera, en diálogo con la diaria. El legislador señaló que el oficialismo “apela a un razonamiento simplista y bastante disparatado, hablando en nombre de ‘la Policía’”, cuando “la Policía se compone de miles de funcionarios, muchos de los cuales seguramente pondrán la papeleta del Sí, por más que le duela a Delgado”. Carrera aseguró que conversó con “decenas de funcionarios que dicen todo lo contrario: que la LUC no los hace sentirse más protegidos contra la delincuencia”, y calificó como “poco serio” lo dicho por el secretario de Presidencia el martes.

En la opinión de Carrera, “estamos ante una situación de abuso de poder por parte del gobierno”, que se refleja “en el uso que hace de las instituciones tratando de tirarlas en contra de los que militamos por el Sí”. Para el senador, desde el comando del No se ha “intentado poner a la Policía en contra de la oposición”, pero consideró que “no lo han logrado”. “La Policía sabe que en los 15 años de gobierno del FA fue cuando tuvo mejores salarios, mejor equipamiento para trabajar; tuvo una vida mucho más digna. El policía, al igual que el resto de los trabajadores, ha sufrido las decisiones de este gobierno que le afectan el bolsillo, donde la LUC juega un rol importante”, argumentó.

En tanto, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, Santiago González, rechazó que el No haya “utilizado a la Policía para la campaña” y que sea un “botín de campaña”, y afirmó que lo que se busca desde el gobierno es “defender al policía”. “El FA ataca al policía. Son posturas frente a la misma persona”, afirmó en diálogo con la diaria. González consideró que la oposición presentó las denuncias de abuso policial “por el mero hecho de querer enchastrar y enfrentar a la Policía diciendo que eran abusadores”, con el fin de “sacar rédito político; si no, no hubiesen hecho dos conferencias de prensa especialmente para eso”. “No lo considero poco inteligente, considero que está el trabajo de la agencia de publicidad de [Esteban] Valenti y el trabajo del PIT-CNT sumado al FA, que todos siguieron la misma línea”, analizó.

El jerarca dijo que la reiterada alusión a la Policía en los discursos de la coalición surge de que los artículos de la LUC vinculados a la seguridad “fueron artículos que pidieron los policías, que los precisaban para bajar los delitos; los policías agremiados y los no agremiados, el Sifpom y el policía común y corriente, que sentía que no tenía herramientas para combatir el delito y las solicitaron, y se las dieron”.