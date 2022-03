El mandatario Luis Lacalle Pou hizo referencia este viernes a una conversación que mantuvo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira con respecto al “tono de la campaña” a días del referéndum que se llevará adelante el 27 de marzo para derogar o no 135 artículos de la ley de urgente consideración. Según comentó, el martes le escribió al frenteamplista para aclarar la situación generada tras la decisión de hacer una conferencia de prensa en vez de una cadena de radio y televisión como propuso el Sí, tal como informó este viernes El País.

José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), había dicho que Lacalle Pou “cambió las reglas del juego” cuando anunció una conferencia de prensa para el día posterior a la cadena que el Sí había solicitado. Ante esta situación, el jefe de Estado le escribió a Pereira para aclarar el panorama y terminaron conversando por teléfono sobre la campaña. El frenteamplista dijo en rueda de prensa que se acordó bajar el tono en los últimos días y Lacalle Pou puntualizó: “Yo nunca lo subí, fue una conversación privada, pero él dijo que fue para bajar la pelota y va por ahí”.

De todas formas, sobre las últimas declaraciones que se han hecho comentó que le llama la atención “la declaración de algunos jerarcas que son el padre del fracaso; me llama la atención que ahora salgan”. La referencia remite a lo que dijo el exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, que planteó que la LUC se sustenta “en el miedo” y enfrenta a los efectivos con el “ciudadano común”; en respuesta, el oficialismo lo señaló como uno de los responsables del “desastre en seguridad”.

Con respecto a la conferencia de prensa, opinó que “el tema nunca estuvo abierto”. “Yo la quería hacer antes para no complicarlos, la podría haber hecho el 22, pero es el día para el Sí”, dijo, y fue consultado sobre por qué no la hacía el 21; ante eso dijo que “la fecha que manejamos es el 22 y el 23”. “En la reunión que se tuvo se definió que iba a ser 22 y 23, dijimos que nosotros la hacemos el 22, ustedes el 23, porque nosotros vamos a hacer cadena no, conferencia. Unilateralmente el Sí dice que lo hace el 22, dijimos de hacer una reunión porque, si no, quedamos que estamos faltando a la palabra. Se informa y se informa mal, es mentira lo que dijeron, quiero que le pregunten a los que estuvieron ahí”, añadió.

A su entender no se cambió ninguna estrategia porque el Sí podría convocar también a una rueda de prensa en vez de elegir ir por la cadena nacional: “Ellos tienen su propia estrategia y la respeto, a mí lo que no me gusta es que vendan gato por libre. Si ellos quieren hacer conferencia la van a hacer, no es algo tan raro, el que quiere hacer que la haga, yo estoy seguro de que les van a dar bolilla”.

Por último, dio por descontado que se mantenía el compromiso de no responderle al Sí en la conferencia y en ese sentido afirmó: “Si me preguntan por lo de la cadena les voy a tener que decir que no me hagan pisar la raya, porque tengo que cumplir”.