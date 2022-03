No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A tan sólo diez días del referéndum, con un pronóstico todavía incierto y un decisivo porcentaje del electorado todavía firme en su indecisión, la campaña a favor del Sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) sigue recorriendo Montevideo. Este jueves le tocó pintarse de rosado al barrio Bella Vista, lindero al oeste de la capital.

“Hay mucha desinformación. Hay mucha gente que no tiene idea de qué es lo que se está votando”, aseguró a la diaria Joselo López, vicepresidente del PIT-CNT, rodeado de militantes que desafiaron la amenaza de lluvia. El dirigente sindical reconoció que “a veces es difícil” explicarle a una persona indecisa “por qué [sólo se pretenden derogar] 135 artículos” y que “acá no es un problema de los sindicatos y el Frente Amplio”.

“Después del 27 de marzo, la LUC va a seguir existiendo. Capaz que entera, pero capaz que con 135 artículos menos de los 470 que tiene”, apuntó López. En cuanto a la organización del acto, comentó que “muchas veces” la campaña electoral “se centraliza demasiado en algunos lugares, y esta es una barriada importante, con mucha gente”. “Tratamos de comprometer a la gente para lo que queda de la campaña y militar con alegría”, añadió.

La convocatoria fue coordinada por diferentes sindicatos de trabajadores públicos –nucleados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)–, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y el comité de base Cuaró. Actuaron en el evento la murga Asaltantes con Patente, ganadora del último carnaval, y el cantante Gerardo Nieto, entre otros conjuntos artísticos. Además, había un castillo inflable para entretener a los más chicos.

En diálogo con la diaria, alejado del escenario por la música, Martín Pereira, presidente de COFE, explicó que el propósito del acto es “seguir difundiendo la campaña del Sí, pero también un aliento para los militantes en estos últimos días que nos quedan”. “El show va dedicado a todos los militantes de a pie que están recorriendo día a día todo el país”, afirmó.

Sistema de adopciones

El acto por el Sí en la consulta popular del domingo 27 de marzo se realizó entre las calles Agraciada y Nasazzi, a pocos metros de la sede del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau). Su secretario general, Carlos Salaberry, conversó con la diaria en la entrada de la sede y apuntó contra el apartado específico de la LUC sobre el sistema de adopciones.

Los artículos 403 y 404 de la LUC, incluidos en la propuesta de derogación, modificaron el régimen de adopciones. Se introdujeron cambios al Código de la Niñez y la Adolescencia con el propósito, desde la óptica del gobierno, de dinamizar los procesos de adopción y de acortar los plazos de las distintas etapas. Esta agilización beneficiaría tanto a los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del INAU como a las familias adoptantes, plantean los partidarios del No.

“Lo que objetamos a esos dos artículos es que hacen retroceder a la situación previa a la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004”, manifestó Salaberry. Agregó: “Tira abajo las garantías para los niños que se encuentran en una situación de adopción”.

Cadena y conferencia

A inicios de esta semana se informó que las organizaciones políticas y sociales que impulsan el Sí en el referéndum hablarán en cadena nacional de radio y televisión la próxima semana, el martes 22 de marzo. Al otro día, lo hará por el No el presidente Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa. Esto ha sido criticado desde el Sí porque permitiría al mandatario responder a los argumentos expuestos durante la transmisión por cadena nacional.

Para Fernando Ferreira, presidente de la FOEB, gracias a esta programación de fechas de los mensajes finales el gobierno “juega con cartas vistas”. “No sólo no hace una cadena, sino que hace una conferencia de prensa, con la posibilidad que ello implica en tiempo y en preguntas digitadas”, señaló a la diaria. A su entender, el comando del No “tiene muchos más elementos, no sólo económicos, sino también a través de los medios de comunicación, para la difusión de su propuesta”.

Para López, en cambio, la dualidad de formatos de comunicación y el orden de los mensajes finales “son parte de las chicanas que surgen en una contienda como esta”, algo que “ya casi es parte de las reglas de juego”. Sin embargo, en sintonía con el presidente del sindicato de la bebida, cuestionó que “todo el aparato del Estado esté al servicio de la campaña del No”. “Poner ministros, vehículos, dinero que es de todos los uruguayos al servicio de eso, eso sí me parece más complicado”, expresó el vicepresidente del PIT-CNT.

En tanto, Pereira dijo que la decisión de convocar a una conferencia de prensa y no realizar una transmisión en cadena nacional “es parte del nerviosismo que tiene el gobierno”. “Esto es exponer al presidente [Lacalle Pou] a ser el padre de la derrota el día 27 de marzo”, afirmó el presidente de COFE.

El día después

Consultado sobre la postura del expresidente José Mujica, quien el miércoles en el programa En perspectiva opinó que no habrá “ningún cambio fundamental” después del referéndum, independientemente del resultado, López discrepó y aseguró que “una cosa es el escenario del país con un triunfo del Sí y otra cosa es con un triunfo del No”.

“Yo creo sinceramente que si gana el No el gobierno va a venir por más. Todas las cosas que ha detenido las va a aplicar. Se va a sentir respaldado y va a apretar el acelerador. Y la política de ajuste va a recaer sobre los sectores más populares”, manifestó.