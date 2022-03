No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A dos años de asumir el gobierno, un relevamiento realizado por la Usina de Percepción Ciudadana, del 18 al 21 de febrero de este año, muestra 41% de aprobación de la gestión del presidente, Luis Lacalle Pou, y 38% de desaprobación. En tanto, 18% no aprueba ni desaprueba y 5% no sabe o no contesta.

También se conocieron este martes los datos de aprobación de gobierno de la encuestadora Opción. Los resultados muestran que la gestión encabezada por Lacalle Pou tiene 51% de aprobación, por debajo del 62% que tenía al inicio de su gestión, en marzo de 2020. En tanto, 24% la considera “ni buena ni mala” y otro 23% la califica negativamente.

En el día en el que Lacalle Pou cumple dos años de gestión, también la consultora Cifra difundió su último estudio sobre la aprobación del gobierno. Allí se indica que la aprobación alcanza 55%, la más baja de su mandato y por debajo del 60% de marzo de 2020. En tanto, la desaprobación llega a 34%, el máximo desde el comienzo del gobierno y más del doble que el 16% de hace dos años.

En su análisis de los datos, Opción señala que si bien se da una caída de la aprobación desde el comienzo del mandato, “el ciclo de aprobación del actual gobierno sigue por el momento la lógica de gobiernos anteriores, con un pico registrado al principio y un deterioro posterior”. Aun así, este gobierno ha tenido la “peculiaridad” de que su “pérdida de capital político (...) ha sido leve (en comparación a gestiones como la de Jorge Batlle o la segunda de Tabaré Vázquez)”.

Según los estudios de las consultoras Cifra y Opción, la aprobación se mantuvo relativamente estable durante el último año. La segunda encuestadora apunta, sin embargo, una caída en el último trimestre de 2021, que llegó a 45%. “Los actuales registros de aprobación son muy similares a los que el gobierno registraba al cumplir un año de gestión y casi idénticos a los de la medición del pasado trimestre” (51% de aprobación y 22% consideró mala o muy mala la gestión), se señala en el informe de Opción.

En cuanto a la distinción por electorado, la aprobación llega a 85% entre quienes votaron al oficialismo y solo el 11% entre quienes lo hicieron por el Frente Amplio. “Un matiz importante, que explica el hecho de que el gobierno consiga hoy un importante saldo positivo de aprobación es que uno de cada tres frenteamplistas califica la gestión como ‘ni buena ni mala’”, se señala en el informe.

Las áreas de gestión con mayores niveles de aprobación, según Opción, son la gestión de la pandemia, la seguridad y la economía. En el primer caso, 31% considera que es “muy buena” y un 43% buena; en materia de seguridad 11% considera que es muy buena y 35% buena y en el caso de la economía, 7% muy buena y 33% buena.

Referéndum contra la LUC

En relación al referéndum de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), Opción señala que los estudios previos muestran “que segmentos relevantes que aprueban la labor del gobierno no están claramente volcados en favor del mantenimiento de la LUC, existiendo entre ellos un importante porcentaje de indecisos. Es decir: la aprobación de gobierno no se ha traducido hasta ahora en un apoyo lineal y automático a la papeleta celeste contraria a la derogación”.

Por otra parte, se indica que “el principal activo” del gobierno, que es la gestión de la pandemia, “no está asociado a la LUC, por lo cual es factible que dicha dimensión no constituya un elemento central de la campaña en la recta final ni el aspecto más importante a la hora de sufragar en el referéndum”.

Finalmente, concluye que “los actuales registros de aprobación de gestión son un elemento de contexto que juega en favor del mantenimiento de la ley, pero forman parte de un conjunto más amplio de elementos que impactarán en el voto, entre ellos, el impacto de la campaña sobre las percepciones en torno a los artículos y temas de la LUC en disputa”.